В студии Уилла Смита зафиксировали вспышку коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

У сотрудников американской студии Westbrook Inc. обнаружили коронавирус. Медиакомпания принадлежит актёру Уиллу Смиту и его жене Джейде Пинкетт-Смит.

COVID-19 был найден у десяти работников, сообщает Variety. В студии заявили, что сейчас приостановлена работа над проектом, в котором участвовали заразившиеся сотрудники.

В Westbrook Inc. заявили, что Смиты продолжают работать над новыми проектами, несмотря на случившееся. Отмечается, что команда строго соблюдает правила, установленные Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее стало известно, что Уилл Смит начал работу на перезапуском комедийного сериала «Принц из Беверли-Хиллз». Оригинальное шоу выходило в 1990-го по 1996 год, писал NEWS.ru.