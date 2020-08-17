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В студии Уилла Смита зафиксировали вспышку коронавируса

18:09, 17 августа 2020

У сотрудников американской студии Westbrook Inc. обнаружили коронавирус. Медиакомпания принадлежит актёру Уиллу Смиту и его жене Джейде Пинкетт-Смит.

COVID-19 был найден у десяти работников, сообщает Variety. В студии заявили, что сейчас приостановлена работа над проектом, в котором участвовали заразившиеся сотрудники.

В Westbrook Inc. заявили, что Смиты продолжают работать над новыми проектами, несмотря на случившееся. Отмечается, что команда строго соблюдает правила, установленные Центром по контролю и профилактике заболеваний США.

Ранее стало известно, что Уилл Смит начал работу на перезапуском комедийного сериала «Принц из Беверли-Хиллз». Оригинальное шоу выходило в 1990-го по 1996 год, писал NEWS.ru.

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