В студии Уилла Смита зафиксировали вспышку коронавируса

У сотрудников американской студии Westbrook Inc. обнаружили коронавирус. Медиакомпания принадлежит актёру Уиллу Смиту и его жене Джейде Пинкетт-Смит.
COVID-19 был найден у десяти работников,
В Westbrook Inc. заявили, что Смиты продолжают работать над новыми проектами, несмотря на случившееся. Отмечается, что команда строго соблюдает правила, установленные Центром по контролю и профилактике заболеваний США.
Ранее стало известно, что Уилл Смит начал работу на перезапуском комедийного сериала «Принц из Беверли-Хиллз». Оригинальное шоу выходило в 1990-го по 1996 год, писал NEWS.ru.
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