В Мособлкино назвали сроки восстановления отечественного кинопроката

https://static.news.ru/photo/09743646-dd32-11ea-b890-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинопрокат в России вернётся к уровню, который был до пандемии коронавируса, во второй половине следующего года. Такой прогноз дал глава Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлкино» Евгений Сарамуд.

Если говорить о цифрах, о том, когда мы полноценно вернёмся к прокату, который был до пандемии, когда наблюдался большой ежегодный и даже ежемесячный рост, то это, я думаю, осень следующего года, — сказал он «Радио 1».

Сарамуд добавил, что кризис будет затяжным, но при этом допустил возможность роста объёмов проката весной 2021 года.

Он также назвал несколько причин низкой посещаемости кинозалов сегодня. Помимо связанных с пандемией ограничений, боязни замкнутых пространств и большого скопления людей, Сарамуд отметил падение доходов населения, желание людей больше гулять в солнечные дни, поскольку лето получилось коротким. Кроме того, он указал на отсутствие сейчас увлекательных или ожидаемых новинок, поскольку все они перенесены на будущий год.

Ранее NEWS.ru писал, что посещаемость кинотеатров сети «Москино» упала на 81% по сравнению с 2019 годом. Так, общая посещаемость кинотеатров с 1 по 11 августа 2020 года составила 7,5 тысячи человек, тогда как в этот же период в 2019-м — 32,8 тысячи. Наиболее популярными стали фильмы: «Побег из Претории», «О бесконечности», «Тролли. Мировой тур» и «Основатель».