Умер сценарист и лауреат «Оскара» Курт Людтке

https://static.news.ru/photo/23c35d88-dbe8-11ea-bf05-fa163e074e61_660.jpg Курт Людтке Фото: ASSOCIATED PRESS/ТАСС

Умер американский журналист и сценарист Курт Людтке. Ему было 80 лет.

Людтке скончался в одной из больниц штата Мичиган после продолжительной болезни, сообщает Deadline.

Артист был главным редактором газеты Detroit Free Press и занимал эту должность 33 года. Он написал сценарии для трёх фильмов режиссёра Сидни Поллака: «Без злого умысла» (1981), «Из Африки» (1985) и «Паутина лжи» (1999). За картину «Из Африки» он стал обладателем кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Всего лента получила семь наград Академии, среди которых «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».

Как писал NEWS.ru, голливудский актёр Киану Ривз выступит в качестве автора сценария к комиксу BRZRKR, посвящённому бессмертному воину Берзеркеру, который живёт уже 80 тысяч лет.