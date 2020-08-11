Умер сценарист и лауреат «Оскара» Курт Людтке

Умер американский журналист и сценарист Курт Людтке. Ему было 80 лет.
Людтке скончался в одной из больниц штата Мичиган после продолжительной болезни,
Артист был главным редактором газеты Detroit Free Press и занимал эту должность 33 года. Он написал сценарии для трёх фильмов режиссёра Сидни Поллака: «Без злого умысла» (1981), «Из Африки» (1985) и «Паутина лжи» (1999). За картину «Из Африки» он стал обладателем кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Всего лента получила семь наград Академии, среди которых «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр».
Как писал NEWS.ru, голливудский актёр Киану Ривз выступит в качестве автора сценария к комиксу BRZRKR, посвящённому бессмертному воину Берзеркеру, который живёт уже 80 тысяч лет.
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