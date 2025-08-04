Стало известно, что скрывал тесть Прилучного

Тесть российского актера Павла Прилучного Аршак Брутян имеет задолженность перед налоговиками на сумму почти полмиллиона рублей, передает «Газета.Ru». У него обнаружились долги по ИД и кредитам. Известно, что в настоящий момент он находится в международном розыске.

В отношении Брутяна было вынесено решение о заочном аресте на территории России, говорится в материале. Его заочно обвинили в нелегальной организации азартных игр. Тесть Прилучного может получить уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Ранее адвокат артиста Оксана Даниелова назвала решение Головинского районного суда Москвы, что 12-летний сын Прилучного и актрисы Агаты Муцениеце должен жить с матерью, незаконным. По ее словам, с точки зрения российского законодательства с 10-летнего возраста дети могут принимать решение, с кем из родителей хотят проживать.

Кроме того, стало известно, что у Муцениеце и музыканта Петра Дранги родится дочь. Артистка организовала вечеринку, чтобы узнать пол малыша. Для актрисы этот ребенок будет уже третьим, а у Дранги это первенец.