https://static.news.ru/photo/cb87922a-551d-11ea-a2b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Пон Чжун Хо, режиссёр, фильм которого получил четыре золотые статуэтки на 92-й церемонии «Оскар», рассказал, что его знаменитый коллега высоко оценил южнокорейскую ленту.

Адресат не стал раскрывать всех подробностей послания, сославшись на то, что там было нечто личное, но поведал, что Скорсезе ждёт его нового фильма, передаёт NME.

Но в конце там было: «У вас отлично всё получилось. Теперь отдыхайте. Но не слишком долго» — поделился обладатель «Оскара».

Как писал NEWS.ru ранее, американский президент Дональд Трамп эмоционально прокомментировал выбор киноакадемиков, отдавших главную золотую статуэтку кинокартине иностранного производства.