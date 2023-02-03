Скончался 30-летний актер сериалов «Универ» и «Ранетки» Скончался актер Сергей Корсик

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Сергей Корсик

30-летний актер известный по ролям в сериалах «Универ» и «Ранетки» Сергей Корсик скончался в Москве, сообщил агентству Regnum друг артиста Николай. По его словам, Корсик продолжительной время боролся с пневмонией. Отмечается, что артист умер еще 16 января. На его кремировании присутствовали только его родная сестра и близкий друг.

Четыре месяца Сергей лечился, но лучше ему не становилось. Друзей у него не было, кроме меня, да и единственный родственник — это сестра, но она живет в Санкт-Петербурге, — заявил друг умершего.

Корсик за свою карьеру участвовал в различных телепроектах, таких как КВН, «Фактор А» и «Фабрика звезд». Был солистом Ансамбля песни и пляски Российской армии им. Александрова.

30 января народный артист России, режиссёр Виктор Мережко умер в возрасте 84 лет. Он занимал пост секретаря Союза кинематографистов РФ и Москвы, являлся членом Союза писателей, председателем правления Дома кино. Мережко — сооснователь киноакадемии «Ника» и её первый президент.

14 января на 80-м году жизни не стало народной артистки Советского Союза Инны Чуриковой. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершей актрисы.