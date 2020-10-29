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Скарлетт Йоханссон в третий раз вышла замуж

10:37, 30 октября 2020
Скарлетт Йоханссон и Колин Джост Скарлетт Йоханссон и Колин Джост Фото: Hubert Boesl/Global Look Press

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за сценариста телепередачи Saturday Night Live Колина Джоста.

Пара обручилась ещё в мае 2019 года, однако церемония состоялась лишь в минувшие выходные.

Свадьба прошла в Палисейдсе (штат Нью-Йорк) в узком кругу близких людей из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Это третье замужество Йоханссон. Впервые она вышла замуж в 2008 году за актёра Райана Рейнальдса, а затем в 2014 году вступила в брак с журналистом Роменом Дориаком, пишет Lenta.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что в фильме «Чёрная вдова» вселенной Marvel исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон передаст эстафету Флоренс Пью. Она исполняет роль Елены Беловой.

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