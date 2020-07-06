Режиссёр рассказал, кто заменит Йоханссон в роли Чёрной вдовы

https://static.news.ru/photo/40c7b94e-bf9e-11ea-bfa9-fa163e074e61_660.jpg Флоренс Пью Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

В фильме «Чёрная вдова» вселенной Marvel исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон передаст эстафету Флоренс Пью. Она исполняет роль Елены Беловой.

По сюжету девушку обучали так же, как и Чёрную вдову, и в оригинальных комиксах она становится следующим агентом с тем же позывным. О смене персонажей рассказала режиссёр будущей картины Кейт Шортланд.

Продюсер Кевин Файги понимал, что от этого фильма зрители будут ждать историю происхождения. Поэтому, конечно, мы пошли в совсем другом направлении, — сказала кинематографистка.

Она не стала открыто заявлять, будет ли новая лента последней для Скарлетт Йоханссон в образе героини, но намекнула, что это, скорее всего, так.

Как писал NEWS.ru, в Сети появилась альтернативная сцена из фильма «Мстители: Финал» с гибелью Чёрной вдовы, роль которой исполнила американская актриса Скарлетт Йоханссон.