Режиссёр рассказал, кто заменит Йоханссон в роли Чёрной вдовы

В фильме «Чёрная вдова» вселенной Marvel исполнительница главной роли Скарлетт Йоханссон передаст эстафету Флоренс Пью. Она исполняет роль Елены Беловой.
По сюжету девушку обучали так же, как и Чёрную вдову, и в оригинальных комиксах она становится следующим агентом с тем же позывным. О смене персонажей рассказала режиссёр будущей картины Кейт Шортланд.
Продюсер Кевин Файги понимал, что от этого фильма зрители будут ждать историю происхождения. Поэтому, конечно, мы пошли в совсем другом направлении, — сказала кинематографистка.
Она не стала открыто заявлять, будет ли новая лента последней для Скарлетт Йоханссон в образе героини, но намекнула, что это, скорее всего, так.
Как писал NEWS.ru, в Сети появилась альтернативная сцена из фильма «Мстители: Финал» с гибелью Чёрной вдовы, роль которой исполнила американская актриса Скарлетт Йоханссон.
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