Роспотребнадзор утвердил правила работы кинотеатров во время пандемии

https://static.news.ru/photo/76f5dc9a-a0da-11ea-af87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) утвердила рекомендации, регулирующие посещение и работу кинотеатров на фоне пандемии коронавируса. Они были подготовлены совместно с Министерством культуры России.

Администрация кинотеатров теперь должна измерять температуру сотрудников и отстранять тех, у кого она будет повышена, говорится в документе. По возможности подчинённые должны работать удалённо.

Между отделами следует сократить контакты. Кроме того, под запрет попал приём пищи на рабочем месте.

Сотрудников кинотеатров требуется обеспечить средствами личной безопасности, то есть масками и перчатками, которые нужно менять раз в три часа. В помещениях должны находиться места обработки рук дезинфицирующими салфетками или антисептиком. Посетителям маски носить рекомендуется, но это не обязательное требование.

Работники и гости должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра друг от друга, в том числе в кинозалах. Правило не распространяется на членов одной семьи или людей, проживающих совместно. В кафе и барах у посетителей должна быть возможность оплачивать покупки и услуги бесконтактно.

Возобновление работы будет проходить поэтапно, а все ключевые решения будут принимать региональные власти после консультаций с Роспотребнадзором.

Как писал NEWS.ru, Минкультуры также поддержало развитие в России новых форматов, включая автомобильные кинотеатры.