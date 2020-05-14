Кино

Режиссёр Вонг Карвай снимет фильм впервые за семь лет

17:36, 14 мая 2020
Фото: Maks Him/Global Look Press

Гонконгский режиссёр объявил о съёмках первого за семь лет фильма. Съёмки начнутся в июле.

Работа пройдёт на киностудии Hengdian World Studios в Китае, сообщает Variety. Предположительно, производство займёт 11 месяцев.

Проект получил название Blossom. Лента основана на одноимённом романе Цзинь Юйчэна.

Как писал NEWS.ru, американский режиссёр София Коппола снимет мини-сериал, основанный на романе «Обычай страны» 1913 года писательницы Эдит Уортон. Проект выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+.

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