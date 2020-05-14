Режиссёр Вонг Карвай снимет фильм впервые за семь лет

Фото: Maks Him/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма Jeffrey Epstein: Filthy Rich («Джеффри Эпштейн: Неприлично богат»), рассказывающего о миллиардере, которого обвинили в сексуальных преступлениях и торговле несовершеннолетними девушками.

Продюсером выступил Джо Берлингер, известный как создатель документалки «Металлика» о группе Metallica. Фильм создан совместно с номинанткой на кинопремию «Оскар» Лизой Брайнт. Картина расскажет об образе жизни Эпштейна и раскроет...