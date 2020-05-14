Режиссёр Вонг Карвай снимет фильм впервые за семь лет

Гонконгский режиссёр объявил о съёмках первого за семь лет фильма. Съёмки начнутся в июле.
Работа пройдёт на киностудии Hengdian World Studios в Китае,
Wong Kar-Waiâs New Film Blossomsâ Set To Shoot in July— Variety (@Variety)
https://t.co/r9oFguanhx May 13, 2020
Проект получил название Blossom. Лента основана на одноимённом романе Цзинь Юйчэна.
Как писал NEWS.ru, американский режиссёр София Коппола снимет мини-сериал, основанный на романе «Обычай страны» 1913 года писательницы Эдит Уортон. Проект выйдет на стриминговом сервисе Apple TV+.
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