Режиссер Бортко объяснил, почему взял Борисова в «Бандитский Петербург» Режиссер Бортко: во Льве Борисове был душевный надлом, необходимый Антибиотику

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Владимир Бортко

Во Льве Борисове чувствовался душевный надлом, он все время сравнивал себя с братом, известным актером Олегом Борисовым, рассказал NEWS.ru режиссер сериала «Бандитский Петербург» Владимир Бортко. 8 декабря Льву Борисову, которого знают по роли бандита по кличке Антибиотик, исполнилось бы 90 лет.

Лев Борисов был замечательным актером, но у него был комплекс: очевидно, что он сравнивал себя с братом, знаменитейшим артистом, и это влияло на него. В нем чувствовался душевный надлом, — рассказал Бортко.

Бортко также отметил, что его самого привлекло лицо Борисова на фотографии. По его словам, Борисов действительно показался ему похожим на героя сериала.

Я подумал, [что] надо попробовать его обязательно, — подчеркнул режиссер.

Ранее в возрасте 61 года умер актер театра и кино Виктор Мелихов, известный по ролям в сериалах «Убойная сила» и «Бандитский Петербург». Как сообщил его коллега Марк Горонок, в последний раз он видел друга 13 июля, когда они вместе посещали театр. 14 июля Мелихов и Горонок созвонились в последний раз. Мелихов тогда сказал, что вернется домой и ляжет отдыхать, поскольку очень устал. Предположительно, после смерти актер еще несколько дней пролежал в квартире. Его дочь рассказала, что отец имел проблемы с сердцем.