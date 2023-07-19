Умер актер «Убойной силы» и «Бандитского Петербурга» Скончался актер Мелихов, известный по сериалу «Бандитский Петербург»

Фото: vk.com/id14385562

Виктор Мелихов

Актер театра и кино, известный по ролям сериалах «Убойная сила» и «Бандитский Петербург», Виктор Мелихов умер в возрасте 61 года. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил актер Марк Горонок

Умер мой друг... Замечательный человек и актер с большой буквы Виктор Мелихов, — написал Горнок.

В комментарии ИА «Регнум» Горнок отметил, что видел своего друга еще в четверг 13 июля. Он заметно прихрамывал на одну ногу. В пятницу 14 июля они созвонились, Мелихов сказал, что вернется домой и ляжет отдыхать, поскольку очень устал. Предположительно, после смерти актер еще несколько дней пролежал в квартире. Его дочь рассказала, что отец имел проблемы с сердцем.

Витю нашли в его квартире. Было понятно, что он умер несколько дней назад. Он жил один. Точной причины смерти пока не называют, проводится экспертиза. Но его дочь мне рассказала, что у него были проблемы с сердцем, о которых он никогда не рассказывал друзьям, — говорит Горнок.

Ранее сообщалось, что актер Валерий Громовиков умер на 78-м году жизни. Артист известен широкому кругу зрителей благодаря ролям в сериалах «Интерны», «Глухарь», «Не родись красивой» и «Счастливы вместе». Всего в послужном списке Громовикова значатся более 160 фильмов и сериалов.