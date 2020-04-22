Премьеру нового «Венома» перенесли на 2021 год

Кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру второй части фильма «Веном» вселенной Marvel из-за пандемии коронавируса. Изначально картина должна была появиться в прокате 1 октября 2020 года.
Новая лента выйдет на больших экранах 25 июня 2021 года,
Наименование также отсылает к одному из врагов главного героя — Карнажу. Его роль в картине исполнил Вуди Харрельсон.
Как писал NEWS.ru, британский актёр Том Харди, сыгравший Венома, поделился с подписчиками видео финальной битвы без спецэффектов из нового фильма. В ролике он борется с Риз Ахмед, исполнившим роль Карлтона Дрейка, но без постобработки это выглядит как медленный танец.
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