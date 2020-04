Премьеру нового «Венома» перенесли на 2021 год

https://static.news.ru/photo/db5d1cd8-8470-11ea-b64e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинокомпания Sony Pictures перенесла премьеру второй части фильма «Веном» вселенной Marvel из-за пандемии коронавируса. Изначально картина должна была появиться в прокате 1 октября 2020 года.

Новая лента выйдет на больших экранах 25 июня 2021 года, сообщает Variety. Кроме того, продюсеры обнародовали официальное название проекта: Venom: Let There Be Carnage («Веном: Да будет резня»).

Наименование также отсылает к одному из врагов главного героя — Карнажу. Его роль в картине исполнил Вуди Харрельсон.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Том Харди, сыгравший Венома, поделился с подписчиками видео финальной битвы без спецэффектов из нового фильма. В ролике он борется с Риз Ахмед, исполнившим роль Карлтона Дрейка, но без постобработки это выглядит как медленный танец.