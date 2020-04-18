Том Харди показал смешное видео со съёмок «Венома»

https://static.news.ru/photo/652790bc-8122-11ea-8d5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mayer/face to face

Британский актёр Том Харди поделился с подписчиками видео финальной битвы из фильма «Веном» без спецэффектов.

На видео Харди и Риз Ахмед, сыгравший в фильме Карлтона Дрейка, борются, но без постобработки это выглядит как медленный танец. Оба актёра не сдерживают смеха во время «драки».

Неловкий фрагмент из-за кулис, — подписал кадры Харди.

Как сообщал NEWS.ru ранее, В Сети появились изображения актёра Вуди Харрелльсона со съёмок продолжения фильма «Веном» вселенной Marvel. В продолжении фантастического комикса-боевика актёр сыграет злодея Карнажа. Вместе с ним в картине сыграют Том Харди и Наоми Харрис.