Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал первый трейлер сериала-антологии «Удивительные истории», исполнительным продюсером которого выступил Стивен Спилберг.
Спилберг создал аналогичный проект в 1985 года. Шоу получило два сезона и закрылось в 1987 году.
В сериале 2020 года будут новые персонажи и сюжет. В него войдёт пять эпизодов, каждый из которых — самостоятельная история, не связанная с предыдущей. Премьера проекта намечена на 6 марта.
Как писал NEWS.ru, стриминговая платформа Netflix приняла решение о закрытии сериала «Ненасытная». Зрители ещё до премьеры обвинили проект в пропаганде унижения людей за лишний вес.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен