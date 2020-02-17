https://static.news.ru/photo/4f00c766-522b-11ea-adfc-fa163e074e61_660.jpg Стивен Спилберг Фото: Insidefoto/imago stock&people/Global Look Press

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал первый трейлер сериала-антологии «Удивительные истории», исполнительным продюсером которого выступил Стивен Спилберг.

Спилберг создал аналогичный проект в 1985 года. Шоу получило два сезона и закрылось в 1987 году.

В сериале 2020 года будут новые персонажи и сюжет. В него войдёт пять эпизодов, каждый из которых — самостоятельная история, не связанная с предыдущей. Премьера проекта намечена на 6 марта.

Как писал NEWS.ru, стриминговая платформа Netflix приняла решение о закрытии сериала «Ненасытная». Зрители ещё до премьеры обвинили проект в пропаганде унижения людей за лишний вес.