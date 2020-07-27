Показ третьего сезона сериала «Звёздный путь: Дискавери» начнётся в октябре

https://static.news.ru/photo/918fe62a-d02f-11ea-a10f-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Звёздный путь: Дискавери» Фото: CBS Television Studios

Старт третьего сезона сериала «Звёздный путь: Дискавери» намечен на 15 октября, дата была объявлена в коротком тизере с участием главной героини.

По сюжету третьего сезона, экипаж «Дискавери» окажется в далёком будущем — через 900 лет после событий оригинального сериала «Звёздный путь». В представленном тизере Майкл Бёрнем устанавливает истрёпанный флаг Федерации на некой пустынной планете.

Как ожидается, эпизоды будут выходить каждую неделю в сервисе CBS All Access — первую серию можно будет посмотреть уже 15 октября, уточняет DTF. В целом в предстоящий сезон войдёт 13 эпизодов.

На сегодняшний день по вселенной Star Trek находится в производстве ещё ряд телепроектов. Прежде всего речь идёт о втором сезоне «Пикара», мультсериале Lower Decks и об отдельном шоу о капитане Пайке, Споке и Номер Один.

Ранее NEWS.ru писал, что стриминговый сервис CBS All Access выпустил трейлер мультсериала Lower Decks. Премьера запланирована на 6 августа.

Проект рассказывает историю обслуживающего персонала «наименее важного корабля» Звёздного флота. Персонажам придётся решить личные проблемы и столкнуться с удивительными космическими аномалиями. Действие сериала происходит в 2380 году, несколько позже событий шоу «Звёздный путь: Следующее поколение».