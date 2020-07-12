Вышел трейлер мультсериала «Звёздный путь: Нижние палубы»

Стриминговый сервис CBS All Access выпустил трейлер мультсериала Star Trek: Lower Decks («Звёздный путь: Нижние палубы»). Премьера запланирована на 6 августа.
Проект рассказывает историю обслуживающего персонала «наименее важного корабля» Звёздного флота. Персонажам придётся решить личные проблемы и столкнуться с удивительными космическими аномалиями. Действие сериала происходит в 2380 году, несколько позже событий шоу «Звёздный путь: Следующее поколение».
Создателем шоу выступил Майк МакМахан, известный как один из сценаристов и продюсеров мультсериала «Рик и Морти».
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал новый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон. Трилогия: Осада». Премьера намечена на 30 июля 2020 года.
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