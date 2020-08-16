Певица Монеточка прибыла в монастырь Тверской области для съёмок в фильме

https://static.news.ru/photo/6af3d852-dfc8-11ea-8ba1-fa163e074e61_660.jpg Лиза Монеточка Фото: monetochkaliska/instagram.com

В Старице начались съёмки комедийной драмы «Родные» на территории Свято-Успенского монастыря. Режиссёром фильма выступил Илья Аксёнов.

Главные роли исполнили певица Лиза Монеточка, Сергей Бурунов, Анна Уколова, Ирина Пегова, и Никита Павленко, уточняет портал kino.rambler.ru.

Согласно сценарию, отец семейства решает осуществить мечту всей жизни: отправиться с родными на Грушинский фестиваль и исполнить там свою песню. В итоге семья отправляется в путешествие на автомобиле через всю Россию.

Начинаем съёмки полнометражной картины «Родные». Роль непростая, драматическая и комедийная одновременно. Мой персонаж — центр сюжета, главная роль. Трагикомедия вообще интересный жанр. Уверен, что в такой команде нас ждёт насыщенный съёмочный период, — написал Бурунов в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что школа актёрского мастерства Александра Петрова ликвидирована, так и не успев открыться. На пути у творческих порывов встала налоговая служба.

В ведомстве решили проверить новое учреждение, что является обыденной процедурой. Однако не смогли найти организацию по официально указанному в документации адресу. После этого, как и предписывает в таких случаях инструкция, актёрская школа Петрова была удалена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).