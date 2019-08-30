https://static.news.ru/photo/936fc85c-cb03-11e9-9f73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paramount

Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы».

Ролик рассказывает о героине актрисы Маккензи Дэвис по имени Грейс, которая является человеком лишь наполовину. Вместе с Сарой Коннор она стремится защитить Даниэлу от новой модели Терминатора из жидкого металла.

Режиссёр классической дилогии Джеймс Кэмерон выступит в качестве продюсера фильма в паре с Дэвидом Эллисоном, ответственным за такие проекты, как «Железная хватка» братьев Коэнов и «Терминатор: Генезис». Кресло режиссёра займёт автор «Дэдпула» Тим Миллер.

Одной из особенностей картины станет возвращение к роли Сары Коннор актрисы Линды Хэмилтон. Арнольд Шварценеггер также исполнит классическую роль Т-800. Премьера картины в России запланирована на 31 октября 2019 года.

Ранее News.ru писал, что первый трейлер исторической драмы «Аэронавты» появился в Интернете. Ролик обнародовала студия Amazon. Сюжет повествует о реальном учёном-метеорологе Джеймсе Глэйшере и вымышленном пилоте аэростата Амелии Рен, которые в 1862 году отправляются на воздушном шаре в верхние слои атмосферы.