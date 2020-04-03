Netflix объявил о закрытии сериалов «Вампирские войны» и «Лига Октября»

Стриминговый сервис Netflix закрывает сериалы «Вампирские войны» и «Лига Октября». Оба проекта получили по одному сезону.
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«Вампирские войны» рассказывали о медике, который пытался исцелить болезнь, превращавшую людей в вампиров. Сериал «Лига Октября» был посвящён истории семьи, члены которой втайне охотились на монстров.
Как писал NEWS.ru, Netflix заявил о намерении снять мультипликационный сериал по фильму Angry Birds, основанному на одноимённой видеоигре. Премьера намечена на 2021 год.
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