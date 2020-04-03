Netflix объявил о закрытии сериалов «Вампирские войны» и «Лига Октября»

https://static.news.ru/photo/54bb6166-75c1-11ea-bbe3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Вампирские войны» Фото: Netflix

Стриминговый сервис Netflix закрывает сериалы «Вампирские войны» и «Лига Октября». Оба проекта получили по одному сезону.

Как отмечает The Hollywood Reporter, причина закрытия — отсутствие интереса у зрителей и низкие рейтинги. В условиях пандемии коронавируса производство шоу невыгодно компании.

«Вампирские войны» рассказывали о медике, который пытался исцелить болезнь, превращавшую людей в вампиров. Сериал «Лига Октября» был посвящён истории семьи, члены которой втайне охотились на монстров.

Как писал NEWS.ru, Netflix заявил о намерении снять мультипликационный сериал по фильму Angry Birds, основанному на одноимённой видеоигре. Премьера намечена на 2021 год.