«Мы 30 лет кормили Голливуд»: в забастовке актеров в США нашли след России Председатель Независимого российского профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис рассказал о причинах и последствиях забастовки в Голливуде

Фото: Chris Pizzello/AP/TASS

Американский актерский профсоюз SAG-AFTRA объявил о забастовке: актеры устроили пикет вместе со сценаристами. Они требуют увеличить заработную плату, отчисления от показов на стриминговых сервисах и ввести ограничения на использование искусственного интеллекта в кино и телевидении. Президент профсоюза Фрэн Дрешер назвала продюсеров «жадинами». Председатель российского Независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис в интервью NEWS.ru дал оценку забастовке киноактеров в Голливуде. Он назвал ситуацию беспрецедентной и объяснил, почему в России подобное невозможно.

«Киноиндустрия США приостанавливает работу»

— Вы назвали ситуацию беспрецедентной. Что имеете в виду?

— Организатор забастовки профсоюз SAG-AFTRA — крупнейшее объединение актеров, которое представляет почти 160 тысяч человек, работающих в индустрии кино, телевидения и радио. В Америке это очень сильная и влиятельная организация. Забастовка артистов — нонсенс: она происходит второй раз за 90 лет существования актерских профсоюзов в США. На моей памяти подобного не было.

Сценаристы бастовали, но чтобы артисты вместе со сценаристами — такого не помню. Массовый протест в Голливуде — это действительно беспрецедентно.

— Что это означает для отрасли?

— То, что киноиндустрия США приостанавливает работу. Это коллапс.

— В забастовке участвуют звезды уровня, скажем, Анджелины Джоли?

— Конечно. Актерское сообщество в США очень консолидированно. Если выйдешь [во время общей забастовки] и начнешь сниматься, тебя больше не будет в кино, с тобой никто работать не будет. Все звезды Голливуда мирового уровня одними из первых это поддерживают, вот такая мощная солидарность.

Фото: profakter Денис Кирис

Сколько зарабатывают артисты в Голливуде за день

— Сколько будет длиться забастовка?

— Сложно спрогнозировать. Пока не придут к решениям, которые устроят всех. Прежде всего это устранение финансовых противоречий.

— То есть вопрос только в деньгах?

— Опуская все громкие лозунги о нарушении прав, необходимости пересматривать трудовые договоры, основное требование заключается в повышении выплат. Речь идет о деньгах — ни о чем больше.

— Сколько зарабатывают американские артисты?

— Суммы разные. Зависит от тарификации (опыта работы), степени узнаваемости... Мы говорим сейчас не о суперзвездах, а об обычных средних артистах, которых большинство. Голливуд — это не только звезды первой величины. Это может быть от $100 до $500 за съемочный день. В России средние актеры получают примерно столько же.

Но есть существенное отличие американских артистов от наших. Первые, помимо непосредственно гонорара за съемку, получают еще и роялти — отчисления за повторные показы. И даже если ты снялся в эпизоде, тебе на счет будет приходить положенная сумма.

Мой друг актер Александр Кузнецов (1959–2019), который около двух десятков лет работал в Голливуде, рассказывал мне, что ему приходили по $20, $30, $50 ежемесячно. «Роялти с показа фильмов, в которых я даже забыл, когда снимался», — говорил Саша. Американский профсоюз тщательно следит за соблюдением выплат. В России такой системы нет. Артист получает только гонорар.

Фото: Социальные сети Александр Кузнецов

«Понесли потери, потеряв „жирный“ российский кинопрокат»

— Чем же тогда недовольны голливудские артисты, если получают даже роялти?

— В нынешней ситуации одно из требований — в том, что следующий договор с АМРТР (продюсерами. — NEWS.ru) должен учитывать новые экономические реалии потокового вещания и риски, связанные с появлением искусственного интеллекта. А я вижу ситуацию так: во-первых, денег много не бывает. К тому же мировой финансовый кризис, судя по жалобам проживающих в США коллег, все более ощутим. Цены растут, в Америке — довольно шустро.

А в индустрии активно развиваются интернет-платформы. На них крутят контент. Но денег с показов исполнители не получают, их просто нет.

Отсутствие договоров, регулирующих эту деятельность, позволяет продюсерам существенно сэкономить на выплатах или вообще не платить. И ведь продюсеров тоже можно понять.

Фото: shutterstock

— В каком смысле?

— Большинство киностудий в Голливуде действительно находятся в сложном финансовом положении. Они потеряли огромный рынок в виде российского зрителя, такой «жирный кусок». Можно сказать, на протяжении 30 лет мы кормили Голливуд. Россияне ходили на всё, что здесь показывали. А после начала СВО американские компании ушли, потеряв на этом миллионные прибыли. Это в том числе отразилось по цепочке и на актерах.

А теперь из-за забастовки киностудиям может грозить разорение. Ведь каждый съемочный день стоит огромных денег. Если я продюсер и у меня в запуске картина, а актеры не вышли на площадку и встал процесс, то я несу убытки. Плюс у меня обязательства — перед компаниями-дистрибьюторами, прокатчиками и так далее. Неисполнение обязательств влечет за собой штрафы, неустойки — бизнес так отстроен, все зависимы друг от друга. То есть «фабрика грез» — Голливуд — рискует лопнуть как воздушный шарик. Я говорил об этом еще полтора года назад, когда эти ребята стали массово уходить: срубите сук — и грохнетесь, — так и вышло.

Фото: shutterstock.com

«Нас бессмысленно сравнивать с Голливудом»

— Российские актеры могут объявить забастовку?

— Нас бессмысленно сравнивать с Голливудом — у нас другая система права: в США англо-саксонская, у нас романо-германская. Но даже не в этом дело. Сколько бы наши актеры ни мечтали о том, что они тоже хотели бы получать роялти, бастовать они не пойдут. Это менталитет.

— А каковы суммы гонораров у наших артистов?

— Чаще всего ежемесячный гонорар в сериале у главных и второстепенных героев фиксированная. У актеров эпизодов посменная оплата. Сумма гонорара зависит от уровня медийности артиста , от основного бюджета. Может быть от 200 тысяч рублей до одного миллиона рублей в месяц.

В полнометражном кино выплачивается гонорар, в зависимости от количества съемочных дней и, опять же, узнаваемости актера, общего бюджета. Но все в конечном итоге индивидуально. Ставки от 15 тысяч рублей за съемочный день актера эпизода и до 300 тысяч рублей актера медийного.

Особняком стоят артисты звездного уровня, их гонорары, разумеется, могут быть и выше. 300 тысяч получают топовые суперзвезды.

— Например, Дмитрий Нагиев?

— Нагиев дороже, наверное. Но это уже особые условия с продюсерами. Если актер нужен фильму, конечно, будут идти на уступки.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Нагиев

— Получают ли российские актеры проценты от удачного проката? Например, исполнители главных ролей в картине «Чебурашка» — от почти семи миллиардов проката?

— Нет. Ни рубля. Если, конечно, ты не договорился заранее с продакшеном. Можно попытаться договариваться, такие случаи были — «отказываюсь от гонорара, но хочу получать 2–3% с проката». Опять же вопрос договоренностей.

— А за показы на интернет-платформах российские артисты что-то получают?

— За показы на интернет платформах Российское авторское общество (РАО), насколько мне известно, что-то выплачивает. Так как в России еще в 2020 году была ратифицирована Пекинская конвенция по аудиовизуальным произведениям, что дает право актерам на эти выплаты. РАО — некоммерческая общероссийская общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами.

Но главенствующим является наше российское право, а там всё сложно в этом отношении. Выплаты производят не всем, а некоторым артистам. Каким и по какому принципу — это происходит не совсем понятно, хотя написано на официальном сайте РАО. Но со слов обращающихся туда коллег, многим говорят, что «такой возможности нет» (выплачивать дополнительные деньги — NEWS.ru). В Голливуде в этом смысле всё более прозрачно.

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