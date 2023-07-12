«Капризный ребенок»: Джоли обвинила Питта в транжирстве Insider: Джоли требует в суде от Питта неустойку в размере $350 млн

Фото: Marilla Sicilia/Global Look Press

Анджелина Джоли

Американская актриса Анджелина Джоли пытается взыскать через суд с бывшего мужа Брэда Питта неустойку в размере $350 млн. Исполнители главных ролей в фильме «Мистер и миссис Смит» не могут поделить принадлежащую им ранее винодельню Château Miraval стоимостью $28 млн. Питт утверждает, что экс-супруга продала свою долю бизнеса без его ведома. Джоли обвиняет его в мстительности и растрате. По ее словам, актер потратил миллионы на «тщеславные проекты»: отремонтировал бассейн, открыл студию звукозаписи и четыре раза перестроил лестницу, сообщает Insider.

В новом судебном документе компания, принадлежащая Джоли, обвиняет Питта в том, что он ведет себя «как капризный ребенок» и тратит деньги на амбициозные проекты. Питт был разгневан тем, что Джоли не продала ему свою половину винодельни, поэтому не позволял новому совладельцу участвовать в бизнесе, одновременно истощая его активы, — сообщает издание.

Адвокаты Джоли заявили, что Питт «участвовал в мстительной кампании, направленной на то, чтобы разграбить винный бизнес, который пара построила вместе». В частности, сообщается, что только на ремонт бассейна Питт потратил $1 млн.

Две мегазвезды приобрели винодельню Château Miraval на юге Франции в 2008 году. Но после бурного развода Джоли продала свою долю в размере 50% российскому олигарху [Юрию Шефлеру], — поясняет Insider.

Джоли и Питт были вместе почти десять лет, у них растут шестеро детей. Официальный брак продлился около двух лет. В 2016 году Джоли подала на развод, обвинив актера в алкогольной зависимости и жестоком обращении с детьми.

Ранее Питт подал в суд на Джоли, обвинив ее в тайной продаже совместного винодельческого хозяйства российскому предпринимателю. Питт заявил, что даст разрешение на продажу доли в винном бизнесе, если он лично одобрит кандидатуру покупателя. Однако уже через месяц актер, по его собственному признанию, был шокирован информацией о том, что половина его винодельческой компании оказалась куплена филиалом производителя спиртных напитков Stoli Group, который контролирует российский предприниматель Шефлер. По его словам, Джоли не получала разрешения на сделку и умышленно скрывала детали.