Максим Аверин пожаловался на обилие постельных сцен в своём сериале

https://static.news.ru/photo/f7edfebe-740a-11eb-8723-96000091f725_660.jpg Максим Аверин в сериале «Склифосовский» Фото: Кинокомпания «Русское»

Сценаристы сериала «Склифосовский» переборщили с постельными сценами, главному герою — хирургу Олегу Брагину, которого сыграл Максим Аверин — приходилось десятки раз оказываться в кровати с женщинами.

Как рассказал Аверин, партнёршами любвеобильного доктора стали почти все привлекательные сотрудницы его отделения.

Сценаристы, видимо, такие надежды на меня возлагают... Они в конце сцены пишут «безудержный секс». Раз, два... Снова «безудержный секс», — признался актёр.

Он даже шутил с режиссёром о том, что сценаристы явно в него очень верят. Так верят, что у него не остаётся времени заниматься профессией в перерывах «между этими безудержными сексами». Об этом Аверин рассказал в студии программы «Привет, Андрей!».

Как ранее писал NEWS.ru, Аверин рассказал, что отказался от участия в съёмках программы «Танцы со звёздами». Причиной этого стал страх перед членом жюри, артистом балета Николаем Цискаридзе.

«Меня приглашали участвовать в этом сезоне, но там сидит Цискаридзе. Он с такой нежностью говорит о своём детище, но когда сидит в жюри — я его боюсь», — рассказал актёр.