Аверин отказался сниматься в «Танцах со звёздами» из-за Цискаридзе

https://static.news.ru/photo/f3c20fc4-e09f-11e9-b42b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Актёр Максим Аверин рассказал о том, что отказался от участия в съёмках программы «Танцы со звёздами». Причиной этого стал страх перед членом жюри, артистом балета Николаем Цискаридзе.

В интервью платформе «Смотрим» Аверин рассказал, что в жизни он совсем не такой бесстрашный, как его герои на экране. Так, от «Танцев со звёздами» он отказался из-за строгих судей. В частности — из-за Цискаридзе.

Меня приглашали участвовать в этом сезоне, но там сидит Цискаридзе. Он с такой нежностью говорит о своем детище, но когда сидит в жюри — я его боюсь! — признался Максим Аверин.

Очередной сезон шоу «Танцы со звёздами» стартовал 17 января на телеканале «Россия 1». Николай Цискаридзе является бессменным членом жюри проекта. В одном из выпусков он признался, что является дальним родственником участника программы, бывшего возлюбленного Ольги Бузовой, блогера Давида Манукяна.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Дмитрий Лысенков и Антон Шагин удивили жюри шоу «Танцы со звёздами» своим непрофессионализмом и глубоко разочаровали своими выступлениями. Лысенков перед выступлением вдруг заявил, что он «социофоб» и у него нет таланта к танцам.