Лана Вачовски рассказала, почему решила снять продолжение «Матрицы»

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Голливудский актёр Джефф Бриджес заявил о том, что его рак перешёл в стадию ремиссии. Об этом сообщает портал TMZ. Год назад у звезды обнаружили лимфому, но сейчас она уменьшилась в размерах.

Рак у меня вошёл в стадию ремиссии — махина размером 9 на 12 дюймов уменьшилась теперь до крупицы. Covid — далеко в зеркале заднего вида. Эта болезнь хорошенько надрала мне...