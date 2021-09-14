Лана Вачовски рассказала, почему решила снять продолжение «Матрицы»

Режиссёр и сценарист кинотрилогии «Матрица» Лана Вачовски рассказала, почему решила вернуться к миру киновселенной. Поводом послужила смерть родителей, об этом она сообщила на литературном фестивале в Берлине. Видео доступно на официальной странице фестиваля на YouTube.
Я не могла быть рядом с мамой и папой. Я не могла с ними поговорить, вернуть их. Но вдруг у меня снова появились Нео и Тринити, возможно, два самых важных персонажа в моей жизни. Да, это звучит слишком просто и банально: «О, эти два человека умерли, давай вернём вот тех двоих. И сразу станет лучше!». Но так оно и вышло, — поделилась Вачовски.
При этом она отметила, что студия Warner Brothers практически каждый год предлагала ей и сестре выпустить продолжение культового фильма, но всякий раз они отказывались, так как считали, что «Матрица» получила логическое завершение.
Ранее кинокомпания обнародовала официальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение», который является продолжением фантастической трилогии братьев/сестёр Вачовски. Ролик опубликован на российском YouTube-канале Warner Brothers.