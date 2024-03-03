«Хамство смотреть не буду»: что ждет ремейк «Летучего корабля», окупится ли

Фото: «Наше Кино»

Кадр из фильма «Летучий корабль»

21 марта в российских киноактерах выйдет фэнтези «Летучий корабль», которое сняли по мотивам советского мультфильма. Изначально премьера была запланирована на 7 число, но ее перенесли. Почему создателям ремейка «Летучего корабля» пришлось его перемонтировать незадолго до первого показа, что из него вырезали и насколько он повторит успех оригинала — разбирался NEWS.ru.

О чем фильм «Летучий корабль»

Фильм «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя был создан по мотивам советского мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году. По сюжету картины, в основе которой лежит народная сказка, царь собирается выдать дочь Забаву замуж за богатого и красивого наследника, царевича Поля. Она выступает против решения отца, так как мечтает о браке по любви. После знакомства с простым матросом Иваном Забава понимает, что у нее возникли к нему чувства.

Молодому человеку тоже понравилась принцесса, и с помощью обитателей волшебного леса он строит летучий корабль, чтобы улететь на нем с возлюбленной. Ивану предстоит сразиться с Полем, который использует темную магию. Зрителей ждет счастливый конец, как это часто бывает в сказках.

Кто сыграл в фильме «Летучий корабль»

Режиссером фильма выступил 31-летний Илья Учитель, сын известного режиссера Алексея Учителя. Его отец стал генеральным продюсером проекта

Главные роли — Забавы и Ивана — исполнили восходящие звезды Ксения Трейстер и Александр Метелкин. Актриса стала популярной после ролей в лентах «Мир! Дружба! Жвачка!», «Пищеблок», «Война и мир» и «Пищеблок. Экстра». Ее коллега известен по проектам «Перевал Дятлова», «Крылья над Берлином», «Союз спасения. Время Гнева».

Фото: «Наше Кино» Ксения Трейстер в фильме «Летучий корабль»

В «Летучем корабле» Учителя Леонид Ярмольник сыграл царя, Сергей Гармаш озвучил Водяного. В роли Поля снялся Андрей Бурковский. Полина Гагарина перевоплотилась на экране в ведьму леди Джейн, а Ксения Раппопорт — в Цыганку.

Что говорил о фильме «Летучий корабль» режиссер Илья Учитель

Как рассказывал Учитель-младший, «Летучий корабль» — это масштабная, красочная картина про мечту. По его словам, во время работы над фильмом команда «с большим трепетом» отнеслась к советскому мультфильму Бардина и очень долго прорабатывали сценарий.

«Вложили современные смыслы, добавили захватывающих приключений, искрометного юмора и совсем немного темной магии — чтобы наверняка покорить сердце каждого зрителя», — говорил год назад в интервью «Российской газете» Учитель.

Он отметил, что, поскольку картина сказочная, в ней использовали большое количество графики. В фильме также звучит музыка Максима Дунаевского и Юрия Энтина, которая была и в советском мультфильме.

Какие сцены пересняли в фильме «Летучий корабль»

Выход фильма «Летучий корабль» был перенесен с 7 марта на 21-е. Как говорили создатели картины, им пришлось переснимать сцены с актрисой, уехавшей в Киев. Ее имя не называется.

«Кроме того, в двух эпизодических ролях у нас были сняты артисты, которые высказались негативно о начале специальной военной операции. Мы также полностью поменяли „картинку“», — уточнили продюсеры.

Фото: «Наше Кино» Андрей Бурковский в фильме «Летучий корабль»

Вероятно, шоураннерам также мог не понравиться отъезд Андрея Бурковского из России. Актер не выступал с критикой СВО, но с женой Ольгой и двумя детьми переехал в Америку, о чем свидетельствуют его фотографии в социальных сетях.

В США актер играл в спектакле Александра Молочникова Chekhov in the Chelsea (Чехов в Челси). В российских проектах Бурковский тоже продолжил сниматься: на платформе START вышел третий сезон сериала «Медиатор» с его участием.

Когда было принято решение переснять сцены

6 февраля в ТАСС состоялась пресс-конференция создателей «Летучего корабля», тогда премьера была еще назначена на 7 марта и фильм еще не собирались местами переснимать.

«Если вы помните ситуацию с моей картиной „Матильда“, могут возникнуть отдельные люди, которые могут высказывать свое мнение... У нас простая и ясная позиция — все наши съемки закончились до начала специальной военной операции, и мы не могли что-то предполагать... Прежде всего надо смотреть, что происходит в кино, а не искать в нем блох каких-то. Есть добрая сказка и есть семьи и дети, которые должны это увидеть, независимо ни от чего...» — заявил генеральный продюсер проекта Алексей Учитель.

Фото: «Наше Кино» Полина Гагарина в фильме «Летучий корабль»

12 февраля стало известно, что премьера переносится на 21 марта. «Продюсеры картины „Летучий корабль“ в лице компаний: киностудия „Рок“, „Союзмультфильм“, телеканал НТВ, кинопрокатная компания „Наше кино“ рады сообщить о том, что стала известна дата выхода в прокат нового семейного фильма „Летучий корабль“. Картина выйдет 21 марта во время начала школьных весенних каникул», — сообщили в официальном письме ТАСС создатели фильма.

Это не первый инцидент, когда заменяют сцены с участием артистов, уехавших из России. Накануне Нового года продюсеры фильма-ремейка «Иван Васильевич менят профессию» на ТНТ пересняли несколько фрагментов с Филиппом Киркоровым, который после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой подвергся публичному осуждению и «отмене».

Как режиссер мультфильма «Летучий корабль отреагировал на выход ремейка

Режиссер мультфильма Гарри Бардин заявил NEWS.ru, что вопрос выхода фильма «Летучий корабль» по мотивам его одноименного мультфильма с ним «абсолютно» не согласовывали, он узнал об этом совсем недавно, когда информация появилась СМИ.

«К ремейкам отношусь плохо, тем более по своим собственным фильмам, тем более что мне ничего не было об этом известно до выхода фильма. Поэтому это хамство я смотреть не буду. Мне это неинтересно, я это в гробу видал», — высказал мнение в разговоре с NEWS.ru Гарри Бардин.

Окупится ли фильм «Летучий корабль» в прокате

Сейчас режиссеры стали часто снимать фильмы по мотивам русских народных сказок и советских мультфильмов. Картина «По щучьему веленью» с Никитой Кологривым в главной роли собрала более 2 млрд рублей в прокате, «Чебурашка» — 7 млрд рублей, «Бременских музыканты» больше 3 млн рублей, несмотря на смешанные отзывы критиков и зрителей. Рейтинг ожидания фильма «Летучий корабль» на момент написания материала на сайте «Кинопоиск» составлял 94%.

Фото: «Наше Кино» Александр Метелкин в фильме «Летучий корабль»

Кинокритик Давид Шнейдеров сомневается, что фильм «Летучий корабль» будет таким же успешным, как и другие ремейки, которые стали популярными у зрителей и окупились в прокате. Он назвал несколько картин, снятых по мотивам советских кинолент.

«Ремейки „Кавказской племянницы“, „Джентльменов удачи“, „Служебного романа“ провалились. Это зависит от качества картины: „Кавказская пленница“ — плохой, „Джентльмены удачи“ — хуже не придумаешь, „Служебный роман“ — просто плохой. Единственный более или менее из ремейков — это „Ирония судьбы — 2“, хотя это скорее сиквел», — высказал мнение в разговоре с NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров.

Эксперт считает, что конъюнктура сейчас не в пользу отечественных фильмов: в кинотеатрах «стали показывать пиратское голливудское кино».

«За 2023 год окупилось порядка 10% российских фильмов, все остальные провальные, поэтому насколько сейчас отечественное кино пользуется популярностью, сложно сказать», — заявил NEWS.ru Шнейдеров.

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