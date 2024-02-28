Названа причина, по которой Гагарина отказалась петь на матче Сербии и РФ Mash: Гагарина не сможет спеть на матче сборных Сербии и РФ из-за корпоратива

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

Певица Полина Гагарина отказалась выступать перед матчем сборных России и Сербии 21 марта на стадионе «Динамо», сообщает Telegram-канал Mash. На этот день у нее запланировано выступление в ресторане, пояснил концертный директор певицы.

Изначально команда артистки согласилась на предложение выступить на открытии спортивной встречи. Там Гагарина должна была исполнить гимн России. Но заказчики корпоратива отказались пойти навстречу, чтобы сдвинуть выступление по времени, дабы артистка успела выступить в этот вечер в двух местах. В противном случае они пригрозили неустойками по договору.

Сейчас организаторы матча ищут замену Гагариной. Уже известно, что гимн Сербии исполнит поп-фолк-певица Александра Прийович. Также утверждены номера Григория Лепса и участника Евровидения-2018 от Армении Севака Ханагяна.

Ранее Гагарина попала в составленный NEWS.ru список финалистов «Фабрики звезд», поддержавших СВО. Кроме нее в списке оказались Ирина Дубцова, Марк Тишман, Зара и Виктория Дайнеко. Гагарина выступала перед участниками СВО в московском госпитале Минобороны им. Мандрыка.