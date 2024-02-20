Опубликован список призеров «Фабрики звезд», которые поддержали СВО Гагарина, Дубцова и Дайнеко вошли в список поддержавших СВО «фабрикантов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полина Гагарина

NEWS.ru составил список призеров «Фабрики звезд», которые поддержали специальную военную операцию. В него вошли Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Марк Тишман, Зара и Виктория Дайнеко. Победительница второй «Фабрики звезд» и обладательница второго места на «Евровидении-2015» Полина Гагарина выступала перед участниками СВО в московском госпитале Минобороны им. Мандрыка. Вместе с военными она исполнила песню Виктора Цоя «Кукушка».

Для меня это жизненная необходимость, зов сердца. Если я смогла подарить момент радости и счастья ребятам, и всем, кто помогает им восстановиться, для меня это самая главная награда, — говорила Гагарина.

Ранее блогер и телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что станет ведущей «Новой Фабрики звезд» на телеканале ТНТ. Она назвала этот проект культовым, отметив, что ее творческий путь начался именно с «Фабрики звезд». Тодоренко подчеркнула, что мечтала стать ведущей этого телепроекта. Наставниками телепроекта станут певцы Сергей Жуков и Сергей Шнуров. Телеведущая отметила, что уважает обоих музыкантов. При этом она призналась, что влюблена в творчество лидера группы «Руки Вверх!».