Елена Цыплакова: «Вымолила маму с четвертой стадией рака»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Цыплакова

13 ноября одна из самых красивых и талантливых советских актрис Елена Цыплакова отмечает двойной юбилей: 65 лет со дня рождения и 50 лет работы в кинематографе. С годами она не растратила свой дар: по-прежнему снимается в кино и снимает сама.

Накануне праздничной даты NEWS.ru встретился с Еленой Цыплаковой. Она рассказала о том, как преодолела тяжелые периоды и пришла к вере, почему с фильмов переключилась на сериалы, для чего их снимает и в каких проектах работает сейчас.

«Папа попивал чаек, рассуждая про бытие, сознание и совершенство»

— У вас необычное отчество — Октябревна. Психологи считают, что отношения отца с дочерью сильно влияют на ее жизнь. Каким был ваш отец, какие у вас были отношения?

— Отца звали Октябрь Иванович. 1925 год, Питер. Тогда было очень модно называть детей такими именами. Папа был удивительным человеком, у нас с ним была очень мощная связь. Он болел открытой формой туберкулеза, и у него периодически начинались приступы — я на расстоянии чувствовала это.

Он был очень духовно и философски развитым, несмотря на то что в 16 лет ушел на фронт и в 20 лет вернулся с войны инвалидом. Бесконечно работал — промышленным графиком: трудился дома. А в моменты отдыха сидел на кухне и пил чаек, рассуждая про бытие, сознание и совершенство, а мы с братом слушали.

Фото: Личный архив Елены Цыплаковой Елена Цыплакова в детстве

«Недавно попросила подсчитать, сколько у меня ролей»

— Этот год у вас — юбилейный.

— Причем дважды: 50 лет я работаю в кино и 65 лет мне исполнится. Я никогда не считала, сколько у меня ролей и других достижений. А недавно попросила моего агента Аллу подсчитать. Она подсчитала, и вышло: 104 роли,15 режиссерских проектов — среди них и проекты в 288 серий, и в 260. Есть посчитать по сериям (каждая серия — это фильм), получается 995.

Кроме того, я была деканом на факультете кино и ТВ академии Натальи Нестеровой, преподавала. Мне это интересно, я работоголик.

«У меня сейчас новое амплуа, я смеюсь: бабушка с характером»

— Где вы сейчас снимаетесь?

— У меня два сериала. Один, 16-серийный, в Санкт-Петербурге снимает режиссер Петр Амелин. Но они до сих пор не могут определиться с названием. Это история двух пенсионерок, играю я и моя подруга Ирина Розанова. Они такие провинциальные дамы, которые не сидят спокойно на пенсии, а расследуют разные истории.

И второй проект, над которым мы сейчас плотно работаем, — 16-серийный «Свет в окне». Снимает Роман Нестеренко, мой давний друг и режиссер, он у меня работал, а я работала у него. Он в свое время уговорил меня сниматься в моем «Свидетельстве о рождении». Хотя я ему говорила: «Это большая роль, ты чего?!» Теперь я играю в своих сериалах небольшие роли. В «Свете в окне» у меня роль бабушки. Годы идут, и у меня сейчас новое амплуа, я смеюсь: бабушка с характером.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Цыплакова

«Меня вымолили муж, целитель и друзья — я встала и работаю»

— Вы рассказывали в интервью о том, как несколько раз тяжело болели и выпадали из обоймы. Кто помог побороть болезнь?

— У меня есть замечательный друг — целитель, мощный молитвенник Виталий Воскобойников. Он помог моей маме: на расстоянии за нее молился. А мы с мужем молились в больнице. И представляете, мы вымолили ее с четвертой стадии онкологии. У нее вышло горлом полтора литра черной слизи — а потом, когда мы сделали томограмму, оказалось, что у нее ушли метастазы, которые были везде.

Также Виталий помог и мне, когда я слегла. У меня был перебор в работе: за три года сняла два сериала. И «авоська», как я называю свое тело, не выдержала. Виталий Николаевич поселился у нас дома и вымаливал меня. Меня выписали из больницы с первой группой инвалидности. Я не могла повернуться в постели сама, меня муж поворачивал.

Когда же пришла к врачам на своих ногах, они сказали мне, что это «самопроизвольное улучшение». На самом деле меня вымолили муж Павел, Виталий, друзья — я встала и работаю.

— В этот период вы пришли к вере?

— Нет, гораздо раньше. Есть такой праздник — Вхождение Богородицы во храм. Ее в три года привели в церковь. Никто не задумывается о том, что ребенок в этом возрасте способен воспринимать такие вещи нормально, он развивается.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Елена Цыплакова

Так вот мне повезло: с четырех лет бабулечка Екатерина Алексеевна Соколова, гражданская супруга дедушки, читала мне жития святых, Евангелие, водила в церковь, много рассказывала. Впечатление было фантастическое. И когда я приехала в деревню к деду на мамину родину и пыталась по водам ходить, а у меня не получилось, я очень злилась: как это, святые ходили, а у меня не получается. (Улыбается.)

У меня духовное воспитание было с детства. И это потрясающе. Потому что по-другому на многие вещи смотришь.

Была очень радостная история, когда я снимала «Семейные тайны». Я молилась и просила: «Господи, я понимаю, что не могу изменить сознание людей одним сериалом. Но если люди, посмотрев его, скажут „прости меня“ и увидят в себе желание просить прощения и прощать, то для меня это самая высшая награда, которая может быть». Через некоторое время на одном мероприятии ко мне подошла известный адвокат и рассказала историю о том, как ее клиенты — большая обеспеченная семья — забрали у нее иски о разделе имущества.

А «Семейная история» — это современный «Король Лир»: банкир заболел раком, раздает детям и жене капиталы, и начинается возня. Я там играю целительницу: он через покаяние излечивается — так, как это было с моей мамой. Часто первопричиной онкологии бывают непрощенные обиды, сетования и так далее.

Так вот, адвокат спросила своих клиентов о том, почему они забирают иски, подумала, с ней не хотят работать. А они ей ответили: «Мы посмотрели „Семейный тайны“ и подумали: зачем родным людям ссориться и судиться?»

Я до такой степени обрадовалась! Как минимум несколько человек переосмыслили свою жизнь.

Фото: Личный архив Елены Цыплаковой Елена Цыплакова

«Вымаливала роль убийцы — в страшную энергию влезаешь»

— Вы снимали фильмы, фестивальное кино, а потом перешли к сериалам, но их называют низким жанром...

— Когда мне предложили снимать сериал, я думала, что не умею, это сложный и долгий процесс.

Но сегодня сериалы смотрят больше, чем фильмы. И они дают возможность во времени прожить ситуации, которые можно принять как опосредованный жизненный опыт.

Для меня любой материал интересен духовной жизнью персонажей. Ведь мы стоим перед выбором каждую секунду. Всегда смотрю, что несет эта картина, поможет ли она людям разобраться в себе. Есть такая фраза в Евангелии: «Совершенные те, у кого чувства навыком приучены к различению добра и зла». Искусство может этому служить, если закладывает правильные мысли.

— Играя негативного героя, актер может испортить свою настоящую, невымышленную жизнь?

— Конечно. Я всегда говорю артистам: если ты играешь отрицательного героя — святых редко приходится играть, — то показываешь, что происходит с человеком, который плохо поступает. Это как притча. Иисус с апостолами же притчами разговаривал. Для меня искусство — это служение Богу.

В «Несломленной» играю женщину, которая сидит за свою дочку и взяла под крыло главную героиню. Я как-то выступала в женской тюрьме перед убийцами и им говорю: «Вы сидите, потому что вы отрабатываете то, то что вы сделали. Но важно не это, а то, какими вы отсюда выйдете. Апостолы тоже сидели в тюрьмах, их наказывали и мучили, но они оставались апостолами». Мне потом звонит начальница тюрьмы и говорит: «Лена, неделю тишина, заключенные очень осознанно себя вели. Никогда такого не было».

Однажды я сыграла одержимую тетку-убийцу в сериале «Ласточка». И вымаливала эту роль, мне было тяжело — в страшную энергию влезаешь. После выхода сериала зашла в магазин. И вдруг незнакомая женщина начала мне кричать: «Лена, зачем вы снялись в такой роли?» Я ответила: «Зло надо знать в лицо».

Фото: Социальные сети Егор Бероев

«Бероев попросил меня быть его крестной»

— Вы стали крестной Егора Бероева. Как это было?

— Я очень рада за Егора, когда смотрю со стороны, что он делает: недавно повез гуманитарку в зону СВО, работает с людьми.

А как я стала его крестной — видела картину, в которой он играет священника. Я тогда разговаривала со всеми актерами на тему веры на площадке. Он подошел и попросил: «Лена, хочу, чтобы вы были моей крестной». Мы его в Даниловском монастыре крестили. Егор вырос в очень духовного, глубокого актера и человека, я этому очень рада.

«Мама не сделала аборт, посмотрев ваш „Школьный вальс“»

— Путин говорит о необходимости улучшать демографию. РПЦ выступает за ограничения на аборты, ведь с точки зрения Церкви это убийство, грех. Что вы думаете по этому поводу?

— Аборт — это убийство не только с точки зрения Церкви. Для того чтобы не делали аборты, надо воспитывать людей. И в первую очередь это начинается с семьи. Я сыграла в картине «Школьный вальс» — в ней десятиклассница, еще не окончив школу, беременеет и рожает уже после школы.

Фото: РИА Новости Елена Цыплакова в роли Зоси Кнушевицкой в кадре из фильма режиссера Павла Любимова «Школьный вальс»

Эту картину в свое время положили на полку учителя, заявив, что такое показывать аморально. Потом водили детей на показы, и им говорили: мол, нельзя рожать. А я знаю, что большое количество женщин, посмотрев картину, не сделали аборт. Их этот фильм укрепил в решении.

Однажды мне молодой человек прислал сделанный из воска букет крокусов с запиской: «Я считаю вас своей крестной. Мама сказала, что не сделала аборт, посмотрев ваш «Школьный вальс».

Должно быть воспитание, а не запреты. Из-за запретов, может быть, кто-то задумается. Но нужно комплексно воспитывать — семьей, культурой, школой. А не осуждением. Социальная помощь нужна. Допустим, женщина в регионе работает в детском саду, у нее зарплата 14 тысяч. И она родила второго ребенка, слава богу, его ждали. Но на какие деньги они существуют! Должна быть социальная политика. Это очень серьезная тема.

«Муж — мой водитель и администратор»

— Вы 18 лет вместе с мужем Павлом. Как удается сохранять отношения?

— (Кричит в соседнюю комнату.) Паша, как удается тебе сохранять отношения со мной? Паша со мной везде. У нас по девять месяцев бывают съемки в чужом городе. Поэтому я ему сказала: «Бросай все». Сейчас он мой водитель и администратор, все время в группе со мной.

Бывает, ругаемся — мы же нормальные люди, не роботы. Ему тяжеловато, может быть, с моим характером. Я тоже иногда на него обижаюсь из-за недопонимания моих проблем, всякое бывает. Но мы вместе, и это, наверное, главное.

Фото: Личный архив Елены Цыплаковой Елена Цыплакова с мужем Павлом

— Как будете отмечать юбилей, точнее два?

— Сначала думала собрать родных и близких друзей в ресторане. Но мне назначили смену в день рождения. Так что отмечать буду на съемочной площадке с группой. Потом с родственниками дома соберемся.

7 декабря будет юбилейный вечер в Доме кино, придет много моих друзей. Я смеюсь: «35 лет до ста». Ну а что — мои годы, мой опыт.

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