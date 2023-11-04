Экранизация русской сказки про Емелю-дурака заработала более 1 млрд рублей Киносказка «По щучьему велению» собрала в прокате более 1 млрд рублей

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Никита Кологривый

Экранизация русской народной сказки «По щучьему велению» собрала в прокате более 1 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой государственной автоматизированной информационной системы Фонда кино. За всю историю российского проката это смогли сделать около двух десятков отечественных картин. За первый уикенд фильм заработал более 400 млн рублей.

Киносказка про Емелю-дурака стартовала в широкий прокат в России 26 октября. Новый сказочный блокбастер обещает стать лидером отечественного кинопроката. Всего за неделю фильм посмотрели более 2,4 млн зрителей. По сюжету картины главный герой по имени Емеля вытаскивает из реки волшебную щуку, которая может исполнить три его желания. Первые два желания Емеля тратит на разные пустяки, а третье решает сохранить. Когда он влюбляется в царевну Анфису, щука оборачивается в красивую девушку Василису и помогает ему добиться сердца возлюбленной.

Главные роли в киносказке исполнили Никита Кологривый, известный по роли в фильме «Майор Гром: Чумной доктор», и Мила Ершова, запомнившаяся зрителям по сериалу «Трудные подростки». Режиссером выступил Александр Войтинский.

Ранее создатели фильма «Елки» объявили актерский состав юбилейной части ленты, которая выйдет в широкий прокат 7 декабря. В картине появятся Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Борис Щербаков и другие известные артисты. Сообщалось, что Иван Ургант, Дмитрий Нагиев и Сергей Светлаков участие в съемках не принимали.