«Нас бомбили и уничтожали»: последнее интервью звезды «Кортика» Голубовича Актер фильма «Как закалялась сталь» Михаил Голубович рассказал о жизни в ЛНР

Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Артист Михаил Голубович

В Луганске простились с заслуженным деятелем искусств России и художественным руководителем театра «На Оборонной» Михаилом Голубовичем. Артист полтора месяца не дожил до 80-летия. Он известен советским зрителям по ролям в картинах «Как закалялась сталь» (сыграл Артема Корчагина), «Кортик» (роль комиссара Полевого), «Хождение по мукам» и многих других. Голубович оставался в Луганске даже в самые сложные для города и региона времена, когда на территории ЛНР шли боевые действия. Незадолго до смерти актера NEWS.ru записал с ним интервью, которое планировалось к его юбилею.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Михаил Голубович

Как Голубович планировал отмечать 80-летие

— 21 ноября вам исполнится 80 лет. Как планируете отмечать?

— Может быть, творческий вечер будет. Не знаю пока, не думал.

— Если отмечать, то в Луганске? Или в Москве?

— В Луганске, конечно же.

— В этом году исполняется 50 лет со дня выхода на экраны фильма «Кортик», в котором вы сыграли комиссара Полевого. Что помните о съемках?

— Снимали в Белоруссии. Я познакомился с прекрасными актерами, которые тоже играли в этой ленте. Леонид Кмит — наверняка, вы помните его по фильму «Чапаев», играл Петьку. Зоя Федорова — очень талантливый человек, светлая память, доброжелательная. Вообще интересная была работа в группе. Уже столько времени прошло... Но приятные впечатления сохранились и от съемок, и от общения.

Что случилось с актером, сыгравшим Мишку в фильме «Кортик»

— «Кортик» был одним из любимейших фильмов советских детей. Исполнителей главных ролей обожали юные зрители.

— Действительно, была просто сумасшедшая популярность у ребят после выхода фильма на экран. К сожалению, у Сережи Шевкуненко, который играл Мишку, главного героя, судьба сложилась очень непросто. Там как получилось: Миша жил недалеко от «Мосфильма» с мамой, она работала на киностудии. После школьного выпускного вечера он шел под утро домой. Наверное, был выпивши. Ну молодой мальчишка, 16 или 17 лет.

Какой-то человек выгуливал собаку. Мне об этом Мишина мама рассказывала. Миша подошел и начал собаку гладить. Хозяину пса это не понравилось. Он подскочил (Миша на корточках сидел) и ногой в плечо его ударил. Шевкуненко ответил. А этот мужчина — хозяин собаки — оказался вторым секретарем райкома партии. И Миша был осужден за драку. Вернулся — на работу никуда не берут.

Его мама с трудом упросила директора «Мосфильма» принять сына хоть на какую-то должность. Его взяли осветителем. В день первой зарплаты остальные осветители говорят: «Надо проставиться, обмывать». То есть решили выпить за его счет. Он отказать не смог.

Тогда на «Мосфильме» стояли киоски, в которых продавались конфеты, шоколадки, ну и спиртное тоже. Шевкуненко пошел покупать. Но дело было уже под вечер, киоск оказался закрыт. Миша, недолго думая, стекло вытащил, взял две бутылки вина и положил деньги на столе в киоске. И стекло обратно вставил. Но продавец утром обнаружил, что залезали чужие. Грянул скандал. Когда выяснили, кто забирался в ларек, то ему снова дали тюремный срок. Да, деньги положил, но стекло-то вытащил.

После второй ходки он уже подружился с другими такими же заключенными — его назначили кем-то вроде смотрящего. Потом «конкуренты» с ним разобрались. Он забежал домой, не успел закрыть дверь в квартиру, они ворвались, убили его и маму.

Фото: Лупейко Владимир/ТАСС Съемки кинофильма «Кортик». Вова Дичковский в роли Генки (в центре) и Сережа Шевкуненко в роли Миши

— С другими парнями, которые играли в «Кортике», вы давно общались?

— Давно уже. У каждого своя судьба сложилась. Я-то здесь все время в Луганске, никуда особо не выезжал. Хотя должен был жить в Чехословакии.

— Это как?

— Я учился в Киеве в Национальном университете имени И.К. Карпенко-Карого. Должен был ехать по распределению в Чехословакию, в местный театр. В последний год учебы я и Володя Снежный, мой товарищ, ныне покойный, народный артист, изучали чешский. Но события 1968 года (ввод советских войск в Чехословакию. — NEWS.ru) не пустили нас туда. Володя уехал к себе и работал в театре в Ровеньках. Меня пригласил Петр Исидорович Ветров — народный артист УССР, главный режиссер и актер Ворошиловградского (ныне Луганского) русского драматического театра. И я приехал сюда. Тут и живу.

Как сложились судьбы актеров фильма «Как закалялась сталь»

— Фильму «Как закалялась сталь» в этом году тоже 50 лет.

— С Конкиным (исполнитель роли Павла Корчагина заслуженный артист России Владимир Конкин. — NEWS.ru) я встречался, и очень часто. На съемках пересекались, на концертах еще в советское время. И с Мащенко Николаем Павловичем (1929–2013) — режиссером-постановщиком картины, когда он был живой. Ну и с остальными ребятами, снимавшимися в фильме «Как закалялась сталь». Судьбы по-разному сложились, жизнь вносит свои коррективы. Сережи Иванова (1951–2020) тоже уже нет на свете.

— Сыгравший Окунева украинский актер Владимир Талашко в нулевые выступал с антисоветской и антироссийской позицией. Сейчас в Киеве живет.

— Грустно все это. Есть люди, которые изменились, в корне изменились... К великому сожалению.

Фото: Николай Гнисюк/РИА Новости Артист Владимир Конкин в роли Павла Корчагина в фильме «Как закалялась сталь»

Как Голубович был депутатом

— В «Википедии» сказано, что вы состояли в «Партии регионов» Виктора Януковича.

— Нет, никогда. Вот Управление культуры Луганской администрации возглавлял. Это было еще в 1990-х. И благодаря этой должности мне удалось сохранить рабочие места для работников культуры в Луганске. Поскольку уже после распада СССР было постановление в целях экономии бюджета сократить 50% образовательных учреждений культуры Луганской области.

Мне удалось создать колледж из трех училищ, сохранив таким образом учреждение и людей. Потом открыли институт. Конечно, сложно. Конкуренция была большая, хотели и другие крупные города получить себе высшие учебные заведения. Но мне удалось убедить отдать эту возможность Луганску.

— Административная ноша тянет?

— Как любая работа — ее надо делать, трудиться. На любой специальности, в любой профессии. Если хочешь чего-то достичь, то надо пахать. Будешь пахать — достигнешь. Не будешь пахать — ничего не получится.

— Вы были депутатом Народного совета «Мир Луганщине».

— Да. И до всех событий (начало военного конфликта в Донбассе. — NEWS.ru) был. Но когда уже меня назначили художественным руководителем театра, я попросил снять с меня депутатские обязанности. Если кому-то нужна поддержка, депутат я или нет, все равно помогаю. Это закон человеческого общежития, я считаю. Нужно поддерживать друг друга.

— С 2014 года Луганск регулярно попадает под обстрелы. Вы могли уехать в любой город, но не сделали этого. Почему?

— Кто бы что ни говорил и как бы ни относились к событиям на Майдане, но был законно избранный президент Янукович. Хороший или плохой, другой вопрос уже. Но законно избранный. А когда произошел переворот, то, естественно, Донбасс с этим не согласился. И нас начали обстреливать и уничтожать. Обстрелы, бомбежки. Тяжелое время. Жили в подвалах месяцами.

— Что помогало держаться, не отчаиваться?

— Все дружно, как говорится, друг другу плечо подставляли. Здесь много сотрудников жили в театре, кто-то дома жил. От обстрелов прятались.

— Некоторые российские артисты уехали из России после начала СВО. Даже Пугачева. Как вы к этому относитесь?

— Я не собираюсь судить, в чужую душу не заглянешь. Каждый выбирает свой путь сам. Я помню, как летом 2014 года спускаемся в очередной раз в подвал. Там уже довольно много людей. Один мужчина поднимает на меня усталые глаза — и вдруг его лицо озаряется радостью. Он спрашивает: «Это вы?! Артист Голубович?! Вы здесь». Тогда многие люди уезжали из Луганска — кто-то в Россию, кто-то в Киев, кто-то дальше, на Запад. Его, видимо, удивило то, что я не уехал. Я ответил: «Ну конечно, я здесь, я не уезжаю, я остаюсь». И тогда этот мужчина закричал радостно в толпу, наверное, жене: «Люся, тогда и я остаюсь!»

Считаю, что в трудное время надо оставаться со своей страной. А не искать теплые местечки. Это моя точка зрения.

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