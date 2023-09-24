Что известно о сериале «Букины»: будут ли Лена и Толик, фото со съемок

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дарья Сагалова

В Сети появились первые кадры со съемок продолжения сериала «Счастливы вместе». Их опубликовало издание StarHit. Какие подробности известны и когда ситком выйдет на экраны?

На снимках актриса Дарья Сагалова (Света Букина) запечатлена с Михаилом Тарабукиным, который, по всей видимости, исполнит роль ее спутника. Он известен по проектам «Кухня», «Универ: 10 лет спустя» и «Отель Элеон».

Что известно о продолжении сериала «Счастливы вместе»

Комедийный сериал «Счастливы вместе» получит продолжение под названием «Букины». Главные роли исполняют Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Реализацией проекта занимаются братья Андреасян.

Представители канала ТНТ рассказали NEWS.ru, что в ситкоме будет десять эпизодов.

«Телеканал ТНТ в новом телесезоне покажет новый сериал „Букины“ о Геннадии Букине и его семье. Главные роли в сериале исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. В сериале „Букины“ будет десять эпизодов. В центре сюжета сериала — екатеринбургское семейство Букиных», — отмечается в пресс-релизе.

Актер Виктор Логинов заявил, что на протяжении последних десяти лет думал, что снова увидеть Букиных на экране невозможно.

«Меня часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос! Скажу честно: на протяжении последних десяти лет мне казалось, что увидеть Букиных на экранах невозможно. По разным причинам: от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась», — прокомментировал он.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Виктор Логинов

Дарья Сагалова в беседе с NEWS.ru выразила опасения из-за перезапуска сериала. По ее словам, с момента прекращения выхода ситкома актеры сильно изменились, а значит, поменяются и персонажи.

«Я бы назвала возвращение „Букиных“ настоящей авантюрой, мы возвращаемся спустя десять лет, и, конечно, я очень этому рада. Правда, у меня есть некие опасения по поводу персонажей. Мы все сильно изменились, особенно я и Александр Якин, и я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои», — высказалась актриса.

Режиссер изначальной версии ситкома Георгий Дронов заявил, что ему предлагали участвовать в перезапуске, однако он занят другими проектами. Он также отметил, что рад возвращению сериала на экраны.

«Я рад, что „Счастливы вместе“ возвращается на экраны, пока не знаю, смогу ли поучаствовать в качестве режиссера в новом проекте, мне уже предлагали, но у меня есть много других планов на осень. Возможно, что у нас и совпадет. Могу сказать точно, что стоит ожидать новых резких сюжетных поворотов, это делается как для зрителей, так и для актеров, которые принимали участие в съемках», — сказал Дронов NEWS.ru.

Последняя серия сериала «Счастливы вместе» вышла на канале ТНТ в январе 2013 года. Согласно планам продюсеров, продолжение должно быть выпущено до конца 2023 года.

Кого из актеров не будет в «Букиных»

По информации Telegram-канала Mash, в продолжении сериала не появятся Юлия Захарова и Павел Савинков, сыгравшие соседей Букиных. При этом зрители должны увидеть собаку семьи — Барона. Его роль исполнит другой пес.

Юлия Захарова отмечала, что ей не звонили и не предлагали принять участие в проекте.

«Мне друзья переслали радостную информацию, и родственники тоже. На что я отвечаю дежурной фразой: „Возможно, соседей не пригласят на эту вечеринку“. Да, мне пока не звонили, но я сейчас еще не очень в зоне доступа. В любом случае, надеюсь, вы меня увидите — ну или порадуемся успехам коллег», — рассказывала она.

Павел Савинков заявил SHOT, что с бывшей партнершей у них плохие отношения и оба они не получали приглашения сняться в продолжении сериала.

Наталья Бочкарева, комментируя недавний скандал с Захаровой, которая появилась на похоронах актера Вячеслава Гришечкина в нетрезвом состоянии, заявила, что коллега ушла в запой из-за того, что ее не позвали сниматься в «Букиных». Она подчеркнула, что у артистки и раньше были проблемы с алкоголем.

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