Нарколог усмотрел симптомы алкогольной зависимости у актрисы Захаровой

Фото: Саверкин Александр/ТАСС

Юлия Захарова, 2007 год

Звезда сериала «Счастливы вместе» Юлия Захарова может страдать от алкогольной зависимости, заявил NEWS.ru психиатр, нарколог Василий Шуров. Специалист заметил ряд признаков данного заболевания в поведении и внешнем виде 43-летней Захаровой. В частности, он обратил внимание на то, что она выглядит старше своего возраста и использует нецензурную лексику в общении с журналистами.

Актриса ведет себя достаточно неадекватно, матерится на камеру. Учитывая, что ей 43 года, она выглядит сильно старше своего возраста, видно, что за собой не ухаживает. Все эти признаки могут свидетельствовать о наличии серьезной алкогольной зависимости у Юлии Захаровой, — заявил нарколог.

Актриса появилась на похоронах коллеги Вячеслава Гришечкина, которые прошли в Москве 19 сентября. В беседе с журналистами она заявила, что не верит в смерть друга, так как они хорошо общались с ним лишь две недели назад. При этом пользователи Сети обратили внимание не на слова, а не поведение Захаровой. На видео она много курит, плачет, бессвязно общается, а также ругается нецензурными словами.

Как сообщалось ранее, в Новосибирской области женщина пристрастила своего ребенка к алкоголю, прикладывая к его губам ватку со спиртным. По словам врача Андрея Фунтикова, таким образом она пыталась успокоить капризного малыша. При этом специалист подчеркнул, что сама женщина также употребляла алкоголь во время беременности.