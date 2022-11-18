Актер «Счастливы вместе» раскрыл причину успеха сериала у россиян Актер Логинов: россияне полюбили «Счастливы вместе» из-за схожести с жизнью обычной семьи

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктор Логинов

Сериал «Счастливы вместе» набрал популярность у россиян потому, что в нем народ увидел отражение своих проблем и ежедневной рутины, рассказал в интервью для «Слово и Дело» актер Виктор Логинов, сыгравший в проекте роль главного героя Гены Букина. По его словам, сценарий был действительно отражал повседневность обычной российской рабочей семьи. Люди видели в сериале сходства с их собственной жизнью и потому он в итоге так им полюбился, а его герой стал символом эпохи.

Персонаж из сериала «Счастливы вместе» стал символом эпохи. Он попал в нерв большинства людей, у которых такие же проблемы на работе, в семье и с самоопределением, — рассказал артист.

Актер Виктор Логинов получил популярность благодаря съемкам в сериале «Счастливы вместе», который остается на слуху и транслируется на телевидении даже спустя десять лет после его окончания, пишет издание.

Известный по роли Ромы Букина в популярном ситкоме «Счастливы вместе» актер Александр Якин ранее рассказал, что до съемок в сериале работал водителем-курьером. По словам артиста, он устроился на такую работу после первого курса, когда театр, где он служил, приостановил на лето свою деятельность и у него осталось много свободного времени. Якин убежден, что работа не по специальности — это не шаг назад.