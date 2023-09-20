Названа причина запоя звезды «Счастливы вместе» StarHit: актриса Захарова могла запить после потери роли в «Счастливы вместе»

Фото: Соцсети

Юлия Захарова

43-летняя актриса Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», могла запить после того, как лишилась роли в новом сезоне популярного ситкома, пишет StarHit со ссылкой на исполнительницу главной роли в сериале Наталью Бочкареву. Информация о проблемах Захаровой появилась в СМИ после того, как актриса появилась в нетрезвом состоянии на похоронах актера Вячеслава Гришечкина и обматерила журналистов.

По данным StarHit, Бочкарева предположила, что проблемы со спиртным у коллеги могли возникнуть после того, как Захарову не позвали сниматься в продолжении ситкома. Актриса так и не получила приглашение вновь сыграть соседку Букиных, поэтому сильно расстроилась, говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что сериал «Счастливы вместе» выйдет под новым названием «Букины» и включит в себя всего десять серий.

Ранее Захарова появилась на похоронах Гришечкина в нетрезвом виде. Актриса заявила, что не верит в смерть друга. По ее словам, она общалась с ним две недели назад, когда звезда сериала «Солдаты» был совершенно здоров. На видео, опубликованном в интернете, Захарова много курит, плачет и бессвязно общается.

Гришечкин ушел из жизни в возрасте 61 года в ночь на 16 сентября. Он всего на пять лет пережил жену Анну, с которой был в браке 25 лет. После смерти супруги актер впал в глубокую депрессию и считал, что виноват в ее смерти. Церемония прощания прошла 19 сентября в Театре на Юго-Западе.