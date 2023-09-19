Что за скандал с пьяной звездой «Счастливы вместе» на похоронах Гришечкина Актриса Юлия Захарова пришла на похороны Гришечкина в нетрезвом состоянии

Фото: Соцсети

Актриса Юлия Захарова

Актриса Юлия Захарова, известная по роли Лены Полено в сериале «Счастливы вместе», была замечена на похоронах своего коллеги Вячеслава Гришечкина в нетрезвом состоянии. Что за скандал произошел в день траурной церемонии?

Что говорила Захарова на похоронах Гришечкина

Во вторник, 19 сентября, в Театре на Юго-Западе Москвы прошла церемония прощания с заслуженным артистом России Вячеславом Гришечкиным. Проводить артиста в последний путь пришли родные, друзья и коллеги, в том числе Юлия Захарова, которая нецензурно высказалась в адрес представителей прессы, задававших ей вопросы о покойном актере.

На опубликованных кадрах с похорон звезда сериала «Счастливы вместе» запечатлена в нетрезвом состоянии. Она много курила, бессвязно отвечала и ругалась матом.

Когда Захарова увидела, что ее снимают журналисты, она стала нецензурно выражаться в их адрес. Отвечая на вопрос о том, почему она выпила перед похоронами коллеги, актриса развела руками.

По словам артистки, она не верит в смерть Гришечкина. Захарова добавила, что в последний раз общалась с ним примерно две недели назад.

Чем сейчас занимается Юлия Захарова

В недавнем интервью актриса рассказала, что сейчас испытывает дефицит киноролей, но много выступает в театре.

«У меня сейчас в основном театр, много театра в моей жизни. Я только вернулась с гастролей», — говорила звезда сериала «Счастливы вместе».

Захарова призналась, что сниматься в кино ее зовут редко. Иногда утвержденные проекты просто отменяются, а играть роли, которые ей не нравятся, она не будет.

«Пока куда зовут — не утверждают, честно говоря. Сейчас так много самопроб присылают. Вроде дома записала или на гастролях где-то, отослала, но ни ответа, ни привета. Лично уже не зовут, никто не заморачивается. Может быть, тут еще моя лень сказывается, потому что я не всегда соглашаюсь», — делилась актриса.

Также известно, что Захарова, скорее всего, не появится в продолжении сериала «Счастливы вместе», который выйдет на ТВ под названием «Букины». Представитель телеканала ТНТ рассказал NEWS.ru, что главные роли в проекте исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

«В сериале „Букины“ будет 10 эпизодов. В центре сюжета сериала — екатеринбургское семейство Букиных», — говорилось в пресс-релизе.

Что известно о смерти Вячеслава Гришечкина

Вячеслав Гришечкин скоропостижно скончался 15 сентября в возрасте 61 года. Последние дни актер провел в больнице, куда попал из-за проблем с сердцем.

Директор актера Максим Миллер обвинил в произошедшем медиков. По его мнению, врачи не оказывали Гришечкину должного ухода и должны нести за это ответственность.

«Я не верю, что за пять дней могут у человека появиться пролежни. Знаю случай, что даже после двух лет лежания в кровати дома при хорошем уходе не было пролежней. А он за пять дней в больнице с врачами получил пролежни. Я уверен, что им никто толком и не занимался», — заявил Миллер.

Он также рассказал, что узнал об ухудшении состояния актера от консьержки. После ее звонка Миллер приехал домой к Гришечкину и увидел его на полу. Артист смог сам подняться и поехать в частную клинику. Однако там ему стало хуже, его госпитализировали в городскую больницу, вскоре он скончался.

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