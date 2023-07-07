Актриса из «Счастливы вместе» выразила опасения из-за перезапуска сериала Актриса Сагалова выразила опасения по поводу перезапуска «Букиных» из-за перемен в жизни артистов

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Дарья Сагалова

Актриса Дарья Сагалова, известная по роли Светы в сериале «Счастливы вместе», в беседе с NEWS.ru выразила опасения из-за перезапуска проекта. По ее словам, с момента прекращения выхода сериала актеры очень сильно изменились, а значит, поменяются и персонажи. По ее мнению, продолжение «Букиных» является настоящей авантюрой.

Я бы назвала возвращение «Букиных» настоящей авантюрой, мы возвращаемся спустя 10 лет, и, конечно, я очень этому рада. Правда, у меня есть некие опасения по поводу персонажей. Мы все сильно изменились, особенно я и Александр Якин, и я не знаю, понравятся ли зрителям такие взрослые, изменившиеся герои, — заявила Сагалова.

При этом актриса подчеркнула, что перезапуск сериала будет очень интересным и ее персонаж сможет удивить зрителя.

Ранее представители телеканала ТНТ рассказали, что комедийный сериал «Счастливы вместе» получит продолжение под названием «Букины». В продолжении главные роли исполнят основные актеры из прежнего состава Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Режиссер изначальной версии ситкома Георгий Дронов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в продолжении сериала «Счастливы вместе», которое выйдет под названием «Букины», будут резкие повороты сюжета. По его словам, ему предлагали участвовать в перезапуске, однако он работает над другими проектами.