Стали известны подробности перезапуска сериала «Счастливы вместе» Телеканал ТНТ сообщил о съемках продолжения «Счастливы вместе» под названием «Букины»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комедийный сериал «Счастливы вместе» получит продолжение под названием «Букины», рассказали NEWS.ru представители телеканала ТНТ. В продолжении главные роли исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

Телеканал ТНТ в новом телесезоне покажет новый сериал «Букины» о Геннадии Букине и его семье. Главные роли в сериале исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. <...> В сериале «Букины» будет 10 эпизодов. В центре сюжета сериала — екатеринбургское семейство Букиных, — подчеркивается в пресс-релизе.

По словам Логинова — исполнителя роли Гены Букина, зритель скоро узнает, чем его герой мог бы заниматься в 2023-м. Артист отметил, что на протяжении последних 10 лет думал, что увидеть Букиных на экранах невозможно.

Меня очень часто спрашивали, чем бы мог заниматься Гена Букин в 2023 году, каким бы он был. И скоро мы все узнаем ответ на этот вопрос! Скажу честно: на протяжении последних 10 лет мне казалось, что увидеть Букиных на экранах невозможно. По разным причинам: от занятости актеров до сложностей с переносом наших героев в текущую реальность. Но я рад, что такая возможность появилась, — добавил Логинов.

Ранее ведущий Comedy Club Павел Воля начал вести на ТНТ вечернее шоу. Многие зрители после выхода «Шоу Воли» сравнивали его с «Вечерним Ургантом» и высказывали мнение, что проект не дотягивает до уровня передачи, выходившей на Первом канале.