Блогер показал молодого Де Ниро в «Ирландце»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Автор YouTube-канала Shamook показал омоложенную версию американского актёра Роберта Де Ниро в фильме «Ирландец» режиссёра Мартина Скорсезе.

Блогер изменил внешность Де Ниро при помощи технологии DeepFake. В оригинальной версии картины художники также работали над «омоложением» актёра в ленте, и по мнению, некоторых зрителей, результат местами выглядел неубедительно.

В комментариях в видео, многие выразили мнение, что DeepFake блогера выглядит удачнее версии, представленной Скорсезе. Однако при просмотре видео становится понятно, что кинематографист не ставил цель просто показать молодым уже состарившегося актёра, а создать подходящий образ специально для «Ирландца».

Ранее Роберт Де Ниро рассказал, как технологии в кино могут продлить карьеру актёрам. По его словам, «омоложение» внешности в кино могут продлить ему карьеру на 30 лет, писал NEWS.ru.