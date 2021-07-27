Amazon опубликовал тизер ремейка культового аниме 90-х

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Стало известно, каким станет первый эпизод нового, 33-го сезона мультфильма «Симпсоны», передаёт портал Entertainment Weekly. По сюжету главной героиней выпуска станет Мардж — супруга Гомера. В юные годы она ставила мюзикл, и у неё сохранились о нём замечательные воспоминания.

И через 20 лет мать знаменитого семейства решила вернуть спектакль на сцену. Но когда её заклятый враг приезжает в город Спрингфилд, она понимает, что память её подвела и жизнь в...