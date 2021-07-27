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Amazon опубликовал тизер ремейка культового аниме 90-х

09:55, 27 июля 2021
Amazon опубликовал тизер ремейка культового аниме 90-х Фото: PrimeVideo/twitter.com
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На официальной странице Amazon Prime Video в Twitter появился тизер ремейка культового аниме 90-х, Evangelion: 3.0 + 1.0: Thrice Upon A Time.

Я хотел бы поблагодарить всех поклонников Евы в мире за вашу постоянную поддержку. <...> Мы настоятельно рекомендуем посмотреть его (фильм — прим. NEWS.ru) на большом экране телевизора, чтобы получить наилучшие впечатления от просмотра, — заявил режиссёр фильма и сериала, Хидаэки Анно.

Премьера четвертой, завершающей части тетралогии Rebuild of Evangelion, переведённой на 28 языков, состоится на стриминговом сервисе Amazon 13 августа.

Ранее культовому фильму японского режиссёра Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» исполнилось 20 лет. Сюжет повествует о маленькой девочке, которая в одночасье потеряла родителей и открыла для себя удивительный волшебный мир, полный мистических и загадочных существ.

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