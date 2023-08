Актриса из фильма «Звонок» покончила с собой: факты о культовом хорроре Картина Хидэо Накаты вышла на экраны 25 лет назад

Фото: Toho

Кадр из фильма «Звонок»

С 23 августа в московских кинотеатрах впервые покажут фильм «Звонок» на языке оригинала с субтитрами. За 25 лет картина о мертвой девочке из колодца стала одним из лучших хорроров не только в Японии, но и в США. NEWS.ru рассказывает, на каких историях основан сюжет, кто из актеров франшизы покончил с собой и как в России ошиблись с переводом.

Какая японская легенда легла в основу «Звонка»

Картина Хидэо Накаты была снята по одноименной книге японского писателя Кодзи Судзуки «Звонок». За свою карьеру он написал шесть романов о мстительном духе с видеокассеты. Два их них были экранизированы.

История хоррора тесно связана с японской мифологией, в частности с древней легендой «Тарелки поместья Банчо». В центре сюжета — самурай Аойама Тессан и его служанка Окико. Девушка выполняла свои обязанности, а хозяин намекал ей на интимную связь. Воспитание не позволяло Окико заняться сексом с самураем. Постоянные отказы приводили в бешенство Аойаму, поэтому он пошел на хитрость.

Самурай спрятал одну из десяти тарелок семейного сервиза из редкого делфтского фарфора и попросил служанку их пересчитать. Когда тарелок оказалось девять, Окико чуть не сошла с ума от ужаса. В суровом японском законодательстве XII века за утрату реликвии хозяев прислугу казнили. Окико понимала, что ее ждет, поэтому пришла к господину с мольбами о прощении. Тогда Аойама согласился закрыть глаза на проблему, если девушка согласится стать его любовницей. Но Окико снова ему отказала. В ярости самурай сбросил служанку в колодец.

Погибнув, Окико превратилась в онрё — мстительный дух. В японской мифологии его изображали в образе девушки в длинном белом одеянии с распущенными волосами и, как правило, без ног.

Каждую ночь призрак являлся самураю, считал до девяти, а потом издавал адский крик. Успокоить онрё удалось только приглашенному экзорцисту.

Японцы с детства знают сказку об Окико. Поэтому колодцы приобрели в стране мистическое значение задолго до выхода фильма. В 1795 году в нескольких колодцах страны обитал опасный червь. Местные жители прозвали напасть Окико-муши — «червь Окико». Они убеждали друг друга, что воду отравляет дух умершей служанки.

Реальный колодец из истории об Окико находится на западе Японии и считается одной из главных достопримечательностей замка Химэдзи.

Кто стал реальным прототипом девушки из колодца

Помимо мифических персонажей, у героев истории были и реальные прототипы. В 1913 году ученый Томокити Фукураи занимался психологическими исследованиями паранормальных явлений и пытался научно обосновать ясновидение и мыслеграфию. Он изучал способности двух девушек, Садако Такахаси и Тидзуко Мифунэ, которые якобы могли читать надписи на бумаге и фотографических пластинах сквозь накрытые тканью конверты.

Фото: Toho Кадр из фильма «Звонок»

Ученый ездил с девушками по стране и демонстрировал публике их таланты. Первой была Тидзуко Мифунэ. Ей удавалось читать скрытые в конвертах символы один на один с ученым, но на представлениях она часто ошибалась. После нескольких показов перед аудиторией Фукураи и Мифунэ обвинили в мошенничестве. Девушка не вынесла обвинений в мошенничестве и 18 января 1911 года покончила жизнь самоубийством. Ей было 24 года.

После Тидзуко профессор Фукураи переключился на других экстрасенсов. Одним из них была Садако Такахаси. Он проделывал с ней те же опыты, что и с Мифунэ. Они также ездили с платными выступлениями по стране, но в 1924 году Садако умерла от туберкулеза. Девочке было 14.

В каждой из этих историй девушки изначально не были злодейками. В книге Кодзи Судзуки Садако болела оспой и очень мучилась перед смертью. Она скончалась в больнице, где проходила лечение. Незадолго до этого Садако записала свои воспоминания на кассету посредством особого вида телекинеза, называемого «мыслеграфия». Тех, кто потом смотрел это видео, ждала смерть.

Кто из актрис умер после съемок в «Звонке»

В 1998-м Юко Такэути сыграла одну из экранных жертв девушки из колодца — Томоко Оиши — в японском «Звонке». Спустя 22 года, 27 сентября 2020-го, ее супруг, актер Таики Накабаяси, обнаружил тело жены в их доме в Токио. Юко доставили в местную больницу, но медики лишь констатировали смерть.

По данным полиции, актриса покончила с собой. «Это произошло внезапно, и мы все ошеломлены и опечалены этой новостью», — говорилось в заявлении представителей агентства Stardust Promotion Inc., опубликованном в The Japan Times.

Юко Такэути было 40 лет. Роль в «Звонке» была первой в карьере Такэути. После успеха ленты в Японии она сыграла еще в 12 картинах и получила несколько престижных наград. У Юко остались двое детей: старший сын от первого мужа, актера Накамуры Сидо, и годовалый мальчик от второго супруга Таики Накабаяси.

Что не так с русским переводом фильма «Звонок»

Книга Кодзи Судзуки, как и фильм Хидэо Накаты, называется Ringu. Это калька от английского слова ring, означающего не только «звонить», но и «кольцо». Окружность стала символом фильма: призрак появляется из круглого колодца, жертвы рисуют круги на бумаге, на пленке с видеокассеты они снова видят окружности. То же самое и в романе японского писателя: вирус буквально окольцовывает сердце человека, посмотревшего ролик, а через семь дней он умирает от инфаркта миокарда.

Однако в российском прокате картина вышла под названием «Звонок», из-за чего эта игра слов пропадала. На «кольцо» указывает логотип и оригинальный слоган фильма: «Перед тем, как ты умрешь, ты увидишь кольцо» (Before you die, you see the ring. — NEWS.ru). Но в отечественном прокате его изменили: «Перед тем, как ты умрешь, ты услышишь звонок».

Чей ремейк «Звонка» сделал историю культовой

Сегодня вышло уже 12 фильмов по мотивам романов Кодзи Судзуки, но только два из них единодушно принимают поклонники хоррора. Это экранизация японского режиссера Хидэо Накаты 1998 года и ремейк Гора Вербински (трилогия «Пираты Карибского моря», «Мышиная охота», «Невероятная жизнь Уолтера Митти») 2002-го. Между первым фильмом и голливудским вариантом был еще один — южнокорейский.

Все три фильма рассказывают историю первой книги, но по-разному. Хидэо Наката сохранил традиции восточных хорроров, где зрителя пугают не скримерами и игрой света и звука, а страхом перед демоническими силами. Вербински же адаптировал японские традиции к американской действительности. Именно его экранизация сделала историю о мертвой девочке из колодца известной по всему миру.

Фото: Toho Кадр из фильма «Звонок»

В начале 1990-х хорроры не пользовались популярностью в США. После кассового успеха «Звонка» этот жанр фильмов стал вновь популярным. Картина Вербински собрала в прокате $250 млн при изначальном бюджете в $48 млн.

В результате американцы сняли еще два сиквела к «Звонку», а в Японии вышло еще семь фильмов. В итоге получилась целая франшиза, в которую входит несколько фильмов производства США, Японии и Южной Кореи.

Параллельно с этим Голливуд переснял десятки восточных хорроров под западного зрителя. Среди них «Проклятие», «Темные воды», «Один пропущенный звонок» и «Пульс». Другие страны тоже решили сделать ремейки японских картин. В Гонконге позаимствовали идею фильма «Глаза», в Южной Корее — «Историю двух сестер», в Таиланде — «Затвор».

Как образ мертвой девочки из «Звонка» стал культовым

Образ главной героини фильма Садако Ямамуры (в японском варианте) или Самары Морган (в американском) стал культовым. В США многие выбирали костюм мстительного призрака на Хэллоуин, в Японии это отразилось на уличной моде.

Кроме того, по мотивам «Звонка» вышло несколько компьютерных игр. Компания iLocked сделала одноименный квест, цель которого — освободить Самару Морган. В одной из модификаций знаменитой игры Grand Theft Auto: San Andreas можно примерить на героя скин Самары Морган. В Dead by Daylight девочка из колодца стала одной из полноценных убийц.

Найти отсылки к «Звонку» можно и в других американских фильмах. Например, в картине «Очень страшное кино 3» режиссер Дэвид Цукер поиронизировал над девушкой из телевизора и основными сюжетными поворотами «Звонка».

