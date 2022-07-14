В Липецке начнут производить электромобили Производство электромобилей Evolute на заводе «Моторинвест» в Липецке начнется в сентябре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производство электромобилей Evolute на заводе «Моторинвест» в Липецке будет запущено в сентябре, сообщает Минпромторг РФ в своем Telegram-канале. Уточняется, что в продажу машины поступят в этом же месяце. Кроме того на них будут распространяться программы льготного автокредитования и лизинга.

Производство электромобилей Evolute будет запущено в сентябре, а в продажу первые автомобили поступят в этом же месяце, — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что на Evolute будет действовать льготный автокредит со скидкой 35%, но не более 925 тыс. рублей на один автомобиль. По характеристикам машина схожа с китайским электромобилем Sokon SF5. До 2033 года планируется выпустить 242 тыс. штук.

Также Минпромторг сообщил о запуске программы стимулирования спроса на отечественные автомобили. Их общий бюджет составляет 20,7 млрд рублей. Скидка, субсидируемая из федеральной казны, составит 20%, а в субъектах Дальневосточного федерального округа — 25%. Ведущие российские банки и лизинговые компании подтвердили готовность обеспечить запуск программ льготного автокредитования и лизинга во второй половине июля. В них будут участвовать все модели УАЗ, Lada и ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей, а также все электромобили Evolute.