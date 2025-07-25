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25 июля 2025 в 13:43

В АвтоВАЗ резко отреагировали на слухи о сокращенной неделе

АвтоВАЗ опроверг слухи о введении сокращенной недели

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Пресс-служба крупнейшего российского производителя АвтоВАЗ опровергла слухи о введении четырехдневной рабочей недели. В разговоре с NEWS.ru представители компании уточнили, что решение по данному вопросу будет принято в сентябре после анализа текущей ситуации.

Это не так и мы требуем от написавших это СМИ корректно переписать свои новости. Наши коллеги по отрасли объявили уже о факте введения сокращенной недели. Мы же со своей стороны примем решение по этой теме только в сентябре после анализа текущей ситуации, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ изучит возможность изменения графика работы своих производственных площадок и перехода на неполную четырехдневную рабочую неделю вместо текущей пятидневной. Компания планирует принять окончательное решение по этому вопросу в начале осени исходя из экономических факторов.

Горьковский автозавод ранее сообщил, что в августе 2025 года перейдет на четырехдневную рабочую неделю. Причиной стало критическое падение рынка транспорта — от 30 до 60%.

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Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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