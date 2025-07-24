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24 июля 2025 в 19:59

Крупная российская компания переходит на четырехдневную рабочую неделю

ГАЗ перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за критического падения рынка

Горьковский автозавод (ГАЗ) в августе 2025 года перейдет на четырехдневную рабочую неделю, сообщила пресс-служба предприятия. Причиной стало критическое падение рынка транспорта — от 30 до 60%, передает РИА Новости.

В связи с критическим падением рынка коммерческого транспорта Горьковский автозавод в августе 2025 года будет работать в режиме четырехдневной рабочей недели, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что высокая ключевая ставка Центробанка и недоступность финансовых инструментов для покупки машин россиянами привели к падению продаж. Рынок снизился почти на 40% среди реднетоннажных грузовиков, свыше 30% в сегменте легких коммерческих автомобилей и 60% в сегменте автобусов.

На заводе полагают, что сокращение рабочей недели позволит сохранить рабочие места и адаптировать производственные мощности под новые реалии. При этом новый график может продлиться и дольше. С сентября предприятие будет определять режим работы исходя из рыночной ситуации.

До этого стало известно, что возможность перевода сотрудников на четырехдневную рабочую неделю вместо традиционной пятидневки рассматривает также и АвтоВАЗ. Окончательное решение по изменению графика работы предприятий будет принято в сентябре 2025 года.

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