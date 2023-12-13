ТАСС: учредитель ТНТ Music оштрафован на 1 млн за пропаганду ЛГБТ

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Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей учредителя телеканала ТНТ Music по делу о «пропаганде ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) среди несовершеннолетних», передает ТАСС. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО «Фонбет ТВ» является учредителем телеканала ТНТ Music и двух радиостанций.

Судом рассмотрен протокол по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП России <....> в отношении ООО «Фонбет ТВ», которому назначен штраф в размере 1 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал «Аива» на 500 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ в клипе российского певца Сергея Лазарева. Согласно постановлению суда, в клипе создается установка, что нетрадиционные отношения не только не отличаются от гетеросексуальных, но и равноценны союзу мужчины и женщины. В видеоклипе под звуковой ряд показывают пары, в числе которых есть и однополые.

Адвокат Сергей Жорин предположил, что Лазареву едва ли стоит опасаться каких-то последствий из-за данной ситуации. Он добавил, что в российском шоу-бизнесе есть группа лиц, которая относится к определенному «спектру», но власти делают вид, что этого не замечают. И поэтому к ответственности их не привлекают, указал адвокат. При этом, отметил Жорин, в скором времени граждан начнут активнее привлекать к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений.