Ozon сообщил о восстановлении доступа к основным сервисам Microsoft

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Маркетплейс Ozon восстановил доступ к основным сервисам Microsoft, сообщает РИА Новости. В компании заверили, что инцидент значительного влияния на ее работу не оказал.

Доступ к ключевым программам уже восстановлен, данные в порядке, почтовый сервис доступен. Значительного влияния инцидента на работу нашего офиса нет, — цитирует агентство заявление маркетплейса.

В Ozon пояснили, что для обеспечения работы продавцов, складов, партнеров и обслуживания клиентов используют программное обеспечение собственной разработки, к которому Microsoft не имеет никакого отношения.

Ранее сообщалось, что Microsoft лишила Ozon доступа к таким сервисам, как Outlook, Teams, Word, Excel. Предполагалось, что причиной тому могло быть использование лицензий, закупленных «обходным путем». Однако в Ozon заверили, что программное обеспечение от Microsoft было приобретено у официального дистрибьютора и версия о его нелегальном приобретении не соответствует действительности.

Microsoft объявила об уходе с российского рынка в начале марта. Однако в конце апреля появились сообщения о том, что она пытается продолжить сотрудничество с российскими компаниями, которые не попали под санкции США.