Норникель увеличил выручку в первом полугодии 2020 года на 6,7%

https://static.news.ru/photo/efc65294-dbcc-11ea-8882-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Выручка ПАО «ГМК «Норильский никель» по МСФО в первом полугодии 2020 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,7% — до $6,71 млрд.

Это несколько ниже консенсус-прогноза рынка, который предусматривал рост выручки на 7,5% — до $6,76 млрд.

Выручка от реализации металлов составила $6,445 млрд против $5,94 млрд годом ранее. Драйвером стал палладий, который подскочил в цене на 30% по сравнению с 2019 годом и принёс «Норникелю» $3,075 млрд выручки против $2,374 млрд в тот же период предыдущего года, а также компенсировал падение на 16% поступлений от продажи никеля, платины и меди.

EBITDA «Норникеля» в I полугодии составила $1,8 млрд, что ниже на 51% к данным 2019 года из-за признания расходов по экологическим резервам на сумму $2,1 млрд. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 июня увеличилось до 1,2x, передаёт «Интерфакс».

Акции «Норникеля», показывавшие во время торгов на Московской бирже 11 августа рост более чем на 1%, перешли к снижению (-0,46% — до 20 тыс. 378 рублей за штуку) после публикации финансового отчёта.

Ранее ГМК «Норильский никель» профинансировала работы по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске на 6 млрд рублей. Уточняется, что дополнительные инвестиции в повышение промышленной безопасности оцениваются на 2020 год в 2,5 млрд рублей (около $36 млн), на 2021 год — в 11 млрд рублей ($160 млн).

В начале июля Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в результате аварии почти в 148 млрд рублей (примерно $2,1 млрд), из которых около 147 млрд рублей — ущерб водным ресурсам, а 700 млн рублей — вред почвам. В «Норникеле» не согласились с методикой расчёта и предложили провести совместные консультации по этому вопросу.

С конца мая 2020 года несколько крупных ЧП случилось с участием «Норникеля». Сначала на принадлежащей предприятию ТЭЦ произошла утечка дизельного топлива из-за разгерметизации резервуара. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики, писал NEWS.ru.