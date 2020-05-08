Немецкие бизнесмены попросили ослабить режим самоизоляции в России

https://static.news.ru/photo/834681ae-91f6-11ea-af20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) выступила за ослабление режима самоизоляции. Бизнес-сообщество предупредило о тяжёлых последствиях для экономики из-за нынешних ограничений.

При этом в Палате отметили, что масочный режим в Москве и Подмосковье, а также возобновление работы промышленных и строительных предприятий с 12 мая.

Тем не менее, председатель правления ВТП Маттиас Шепп подчеркнул, что «экономические и социальные последствия антикоронавирусных ограничений должны быть сведены к минимуму», передаёт «Интерфакс».

Лекарство не должно быть хуже, чем сама болезнь, — подчеркнул Шепп.

Он выступил за то, чтобы предоставить больше личной ответственности руководителям предприятий, потому что чем быстрее вернутся к работе большинство компаний, тем меньше будут убытки для экономики.

На данный момент они уже «очень значительны», предупредил глава ВТП. По его данным, порядка 4,2 тысячи немецких компаний в России терпят убытки, исчисляемые миллионами евро. При этом 48% компаний были вынуждена частично и 18% полностью остановить производство в условиях эпидемии коронавируса.

В то же время в России бизнесу предоставлена недостаточная антикризисная поддержка, в то время как нагрузка на экономику возросла, подчеркнул Шепп.

Ранее NEWS.ru писал, что три тысячи россиян пожаловались на увольнения и сокращения в связи с ограничениями в работе предприятий. Количество таких обращений постоянно растёт.