Стало известно, когда возобновятся авиаперелеты в Египет «Аэрофлот» с 1 октября возобновит полеты из Москвы в Египет

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

«Аэрофлот» с 1 октября возобновит рейсы в египетские города Шарм-эш-Шейх и Хургада, сказано в сообщении компании. Перелеты будут осуществляться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Авиаперевозчик отмечает, что рейсы будут выполняться из терминала C аэропорта Шереметьево.

«Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. На воздушных линиях между пунктами Египта и Москвой будут задействованы комфортабельные широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330, — сказано в сообщении.

Авиасообщение с Египтом с 30 октября откроет также авиакомпания «Россия». По данным авиаперевозчика, перелеты из Сочи будут выполняться в Хургаду на российских лайнерах SSJ100. Планируется, что рейсы будут проходить по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям, с последующим увеличением частоты полетов.

«Авиакомпания «Россия» приступает к выполнению прямых рейсов из Сочи на популярный курорт Египта. Полеты в Хургаду планируются пять раз в неделю с 30 октября. Авиабилеты доступны на сайте «Аэрофлота», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» с 9 октября возобновит регулярные рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), с 30 октября — в Бангкок (Таиланд) и со 2 ноября — в Гоа (Индия). Продажа билетов в Шри-Ланку и Таиланд уже открыта, а в Индию откроется в ближайшее время.