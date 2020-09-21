МЧС запретило размещать мебельные магазины в жилых новостройках

https://static.news.ru/photo/5d8931da-fcab-11ea-8225-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru/flickr.com

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России намерена добиться отмены запрета МЧС на размещение в многоквартирных домах мебельных магазинов. Новый свод правил, вступивший в силу 14 августа, может привести к закрытию 17% профильных магазинов и падению продаж на 20%, уверены представители отрасли.

Как следует из актуализированных требований, в жилых зданиях не допускается размещение торговых точек по продаже мебели, если они относятся исключительно к специализированным предприятиям торговли типа «Мебель» по ГОСТ № 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли». Такая норма объясняется повышенной пожарной опасностью таких магазинов в связи с наличием складских помещений с большим количеством горючих материалов, включая синтетические, передаёт ТАСС со ссылкой на документ «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям».

Однако в Ассоциации настаивают, что дополнительной пожарной опасности магазины в жилых домах не создают. Как правило, там находятся лишь выставочные образцы и не происходит складирования большого объёма продукции. Мебели в пересчёте на занимаемую площадь в торговых точках не больше, чем в обычной квартире.

В небольших городах в принципе не существует мебельных центров, а точки на первых или цокольных этажах жилых домов — единственная возможность экспонировать мебель, пишет «Коммерсант» со ссылкой на президента организации Александра Шестакова.

Вместе с тем, как следует из нового свода правил, запрет на открытие магазинов по торговле мебелью на технических этажах жилых домов касается исключительно новостроек. В отношении объектов, которые были введены в эксплуатацию до изменений в требованиях пожарной безопасности, как и прежде, действуют положения федерального «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». Таким образом, мебельные магазины, находившиеся в жилых домах ранее, могут продолжить работу.

Запрет также не касается магазинов и дизайн-студий, которые оформляют заказы на мебель, но сами не хранят её.

Ранее NEWS.ru сообщал, что из многоквартирных домов могут исчезнуть аптеки. Такие требования содержатся в проекте обновлённых Санитарных правил и норм.